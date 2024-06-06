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    4. Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı! İtirafı sosyal medyada gündem yarattı... "Erkeklerin hepsi bana aynı iltifatı yapıyor"

    Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı! İtirafı sosyal medyada gündem yarattı... "Erkeklerin hepsi bana aynı iltifatı yapıyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.06.2024 11:29
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    Dövme modeli Isabella Dorianu, sahip olduğu dövmelerin miktarı konusunda kendisine üstü kapalı kötü iltifatlarda bulunan erkeklere sert tepki gösterdi. Dövmeli bir insan olmanın onu kötü bir kişi yapmadığını vurgulayan Dorianu, "Erkeklerin hepsi bana aynı iltifatı yapıyor" dedi.

    Vücudunun büyük bölümü dövmelerle kaplı! İtirafı sosyal medyada gündem yarattı... "Erkeklerin hepsi bana aynı iltifatı yapıyor"

    Sosyal medyada dövmelerini sergileyerek birçok kullanıcının ilgisini çeken Isabella Dorianu, erkeklerden sürekli olarak aldığı iltifatı söyleyerek bir anda gündeme geldi. Vücudunun büyük bir bölümünün mürekkep sanatıyla kaplı olduğunu dile getiren Dorianu, "Erkek beni ilk gördüklerinde 'Çok güzelsin ama çok fazla dövmen var' diyorlar. Dövme sahibi olmak ama diyeceğiniz bir şey değil" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Dorianu'nun gönderisini övgü dolu yorumlarla destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok güzelsin. Nokta. Dövmeler harika" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüm dövmeleri seviyorum." yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya dövme
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