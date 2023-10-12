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    4. Vücut pozitifliğini doruklara çıkarttı! "Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum"

    Vücut pozitifliğini doruklara çıkarttı! "Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum"

    12.10.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Riona O'Connor, TikTok'tan yaptığı itirafla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Genç anne tüm kadınları çocuk sahibi olduktan sonra vücutlarının değişimi konusunda benimsemeye teşvik etti. Vücut şeklini benimseme güvenini kazandıktan sonra en beklemedik durumlarda bir mayo giyme isteği duyduğunu ifade eden O'Connor kendisini daha rahat ve özgür hissettiğini söyledi.

    TikTok'ta 'Rionaoconnor' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Riona O'Connor isimli bir anne aile hayatını paylaşarak TikTok'ta 186 binden fazla takipçiye ulaştı. Bir ebeveyn olarak nasıl göründüğü konusunda endişelenmeyi bırakmayı seçtikten sonra vücut pozitifliğini desteklemek için sosyal medyadan paylaşımlar yapan O'Connor, "Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum" notunu ekleyerek sahilde dışında mayo giydiği yerleri göstererek hayranlarının yüzünü güldürdü.

    MAYOLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

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    Evi süpürürken zebra desenli mayosuyla poz veren O'Connor, bahçesindeki çiçekleri budamak ve akşam yemeği pişirmek dahil olmak üzere pek çok iş için mayo giymeyi seçti. Ayrıca bir scooter üzerinde yerel mahallesini dolaştı ve ayak işlerini yapmak için arabasına binerken mayosunu giymeye devam etti.

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    Paylaşımı kısa sürede 25 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının büyük
    bir bölümü onun ilham verici olduğunu belirten yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunlara bayıldım. Hepsinde harika görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar harika mayolar ve kesinlikle harika görünüyorsun." yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok

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