Vücut pozitifliğini doruklara çıkarttı! "Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum"

TikTok'ta 'Rionaoconnor' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Riona O'Connor isimli bir anne aile hayatını paylaşarak TikTok'ta 186 binden fazla takipçiye ulaştı. Bir ebeveyn olarak nasıl göründüğü konusunda endişelenmeyi bırakmayı seçtikten sonra vücut pozitifliğini desteklemek için sosyal medyadan paylaşımlar yapan O'Connor, "Kendi bedenimi o kadar çok seviyorum ki her yerde mayo giyiyorum" notunu ekleyerek sahilde dışında mayo giydiği yerleri göstererek hayranlarının yüzünü güldürdü.

MAYOLARIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Evi süpürürken zebra desenli mayosuyla poz veren O'Connor, bahçesindeki çiçekleri budamak ve akşam yemeği pişirmek dahil olmak üzere pek çok iş için mayo giymeyi seçti. Ayrıca bir scooter üzerinde yerel mahallesini dolaştı ve ayak işlerini yapmak için arabasına binerken mayosunu giymeye devam etti.

Paylaşımı kısa sürede 25 binden fazla görüntülenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcılarının büyük

bir bölümü onun ilham verici olduğunu belirten yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunlara bayıldım. Hepsinde harika görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlar harika mayolar ve kesinlikle harika görünüyorsun." yorumunu yaptı.