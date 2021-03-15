WhatsApp CEO'sundan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

WhatsApp gizlilik politikası değişikliği ile geçtiğimiz dönemde dünya gündemine damgasını vurmuştu. Buna göre, gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları kullanılamaz hale gelecekti. WhatsApp'ın gizlilik politikasında değişiklik yapacağına yönelik bildirimler göndermeye başlamasıyla ise tam bir dijital göç başladı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, WhatsApp'ın kararına karşı tepkisini dile getirdi ve yine pek çok kişi WhatsApp'tan Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara geçtiğini paylaştı. WhatsApp sonuç olarak, gizlilik politikasındaki değişiklik kararını 15 Mayıs'a erteledi. Şimdi ise WhatsApp'ın CEO'su Will Catchart, WhatsApp'ın 15 Mayıs'a ertelediği gizlilik politikası kararı konusunda önemli açıklamalar yaptı.

WHATSAPP CEO'SU: İNSANLAR BUNU YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

9to5Mac'in haberine göre, Will Cathcart, bir podcast yayınında, WhatsApp gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler hakkında konuştu. WhatsApp CEO'su, bu gizlilik politikası değişikliklerinin kullanıcılar arasındaki değil, yalnızca işletmelerle kurulan iletişimle ilgili olduğunu paylaştı. Catchcart, ''Bu güncelleme, kişisel mesajlarınızın gizliliğiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmez, bunda bir değişiklik yoktur. Yalnızca insanların işletmelerle iletişim kurması için oluşturduğumuz bazı yeni işletme özelliklerini açıklıyoruz. İnsanlar bunu yapmak zorunda değil, kontrol onların ellerinde.” dedi.