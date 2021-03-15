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WhatsApp CEO'sundan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

15.03.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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WhatsApp CEO'sundan gizlilik sözleşmesi açıklaması!

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, bir podcast yayınında, WhatsApp'ın gizlilik politikası değişikliklerine değindi. Cathcart ayrıca, mesajlaşma uygulamasının iMessage ile olan rekabetini ve Facebook'un Apple ile devam eden çekişmesini de anlattı.

WhatsApp gizlilik politikası değişikliği ile geçtiğimiz dönemde dünya gündemine damgasını vurmuştu. Buna göre, gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp hesapları kullanılamaz hale gelecekti. WhatsApp'ın gizlilik politikasında değişiklik yapacağına yönelik bildirimler göndermeye başlamasıyla ise tam bir dijital göç başladı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, WhatsApp'ın kararına karşı tepkisini dile getirdi ve yine pek çok kişi WhatsApp'tan Telegram, BiP ve Signal gibi alternatif uygulamalara geçtiğini paylaştı. WhatsApp sonuç olarak, gizlilik politikasındaki değişiklik kararını 15 Mayıs'a erteledi. Şimdi ise WhatsApp'ın CEO'su Will Catchart, WhatsApp'ın 15 Mayıs'a ertelediği gizlilik politikası kararı konusunda önemli açıklamalar yaptı.

WHATSAPP CEO'SU: İNSANLAR BUNU YAPMAK ZORUNDA DEĞİL

9to5Mac'in haberine göre, Will Cathcart, bir podcast yayınında, WhatsApp gizlilik politikasında yapılacak değişiklikler hakkında konuştu. WhatsApp CEO'su, bu gizlilik politikası değişikliklerinin kullanıcılar arasındaki değil, yalnızca işletmelerle kurulan iletişimle ilgili olduğunu paylaştı. Catchcart, ''Bu güncelleme, kişisel mesajlarınızın gizliliğiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmez, bunda bir değişiklik yoktur. Yalnızca insanların işletmelerle iletişim kurması için oluşturduğumuz bazı yeni işletme özelliklerini açıklıyoruz. İnsanlar bunu yapmak zorunda değil, kontrol onların ellerinde.” dedi.

WhatsApp CEO'su

WİLL CATHCART'TAN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Ayrıca, WhatsApp'ın bağlı olduğu Facebook ile Apple arasında, yeni iOS 14 sürümü ile gelecek gizlilik değişikliği yüzünden soğuk rüzgarlar esmekte. WhatsApp CEO'su yayında bu yönde de bir açıklama yaptı. Cathcart, Apple'ın gizlilik etiketlerine değinerek, WhatsApp'ın üçüncü taraf uygulamaları ile Apple'ın kendi uygulamaları arasında bir çifte standart olduğuna inandığını söyledi. Cathcart, iMessage'ı örnek göstererek, ''iMessage için bir gizlilik uyarısı görmüyorsunuz. Çünkü onu indirmiyorsunuz. Telefonunuz zaten onunla geliyor. Biz bunu eleştirdik.” ifadelerini kullandı.

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APPLE İÇİN EN İYİSİ IPHONE

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz dönemde Apple'ın “Facebook'un en büyük rakiplerinden biri” olduğunu söylemişti. Bu yorumdan yola çıkarak, WhatsApp CEO'suna Apple ile Facebook arasındaki çekişmeye yönelik soru soruldu. Cathcart ise Apple için en iyi şeyin herkesin bir iPhone kullanması olduğunu söyledi.

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