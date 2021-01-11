WhatsApp'ın kararı sonrası yıldızları parladı: İşte Telegram ve Signal karşılaştırması!

WhatsApp'ın gizlilk sözleşmesi güncellemesi ile başlayan süreç farklı bir hal aldı. WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylanmasını istediği gizlilik sözleşmesi ile birlikte birçok WhatsApp kullanıcısı sözleşmeyi onaylamayacağını söyleyerek WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarının yolunu tuttu. Bu alternatiflerin en çok dikkat çekenleri Telegram ve Signal'di. Telegram, kısa sürede iOS ve Android uygulama mağazalarında üst sıralara yerleşti. Signal ise bir süre yoğunluktan dolayı doğrulama kodu yollamakta sorun yaşadı. Peki WhatsApp'tan ayrılanların sıklıkla tercih ettiği uygulamalardan ikisi olan Telegram ve Signal ne kadar güvenli?

İŞTE TELEGRAM VE SİGNAL KARŞILAŞTIRMASI

TELEGRAM

Telegram ile başlayalım. Telegram kullanıcılarına tıpkı WhatsApp gibi bazı güvenlik özellikleri sunuyor. Telegram mesajları şifreleyebilmek için ise kendisinin tescil ettirdiği MTProto şifreleme protokolünü kullanıyor. Fakat Telegram'da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliği bulunmuyor. Telegram'da uçtan uca şifreleme, gizli sohbet özelliğinde kullanılıyor.