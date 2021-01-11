WhatsApp'ın kararı sonrası yıldızları parladı: İşte Telegram ve Signal karşılaştırması!

WhatsApp'ın gizlilk sözleşmesi güncellemesi ile başlayan süreç farklı bir hal aldı. WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylanmasını istediği gizlilik sözleşmesi ile birlikte birçok WhatsApp kullanıcısı sözleşmeyi onaylamayacağını söyleyerek WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulamalarının yolunu tuttu. Bu alternatiflerin en çok dikkat çekenleri Telegram ve Signal'di. Telegram, kısa sürede iOS ve Android uygulama mağazalarında üst sıralara yerleşti. Signal ise bir süre yoğunluktan dolayı doğrulama kodu yollamakta sorun yaşadı. Peki WhatsApp'tan ayrılanların sıklıkla tercih ettiği uygulamalardan ikisi olan Telegram ve Signal ne kadar güvenli?
Telegram ile başlayalım. Telegram kullanıcılarına tıpkı WhatsApp gibi bazı güvenlik özellikleri sunuyor. Telegram mesajları şifreleyebilmek için ise kendisinin tescil ettirdiği MTProto şifreleme protokolünü kullanıyor. Fakat Telegram'da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme özelliği bulunmuyor. Telegram'da uçtan uca şifreleme, gizli sohbet özelliğinde kullanılıyor.
Signal ise WhatsApp gibi E2E şifrelemeyi kullanmaktadır. Elon Musk'ın tweeti ile birlikte daha çok gündeme gelen Signal'in kurucuları arasında WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton da var. Signal'de Telegram'a nazaran uçtan uca şifreleme özelliği açık olarak bulunuyor ve Signal her şeyi her zaman şifrelediğini iddia ediyor.
Telegram, Signal ve BiP arasında en az veriye erişen uygulama yukarıdaki listeye göre Signal. Sadece telefon numarası verisini toplayan Signal, Telegram ve BiP'e göre daha az veriye erişebiliyor.
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