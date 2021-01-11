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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

11.01.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'ın ''zorunlu güncelleme'' kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulamasının zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda gündeme alma kararı verdi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15'inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kesinlikle bu konuda Türkiyeyi kapsamaması lazım. Devletimiz buna izin vermemeli. Diğer avrupa ülkeleri muaf iken bizlerde olmamız lazım.
ZERRE GÜVENMİYORUM..!
İlgilenmiyorum bir Türk neferi olarak. Bilgi lazim değil.

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