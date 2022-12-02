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  4. WhatsApp'ta gereksiz yere vakit harcamaya son! İşte kullanıcıların derdine derman olacak yeni özelliği

WhatsApp'ta gereksiz yere vakit harcamaya son! İşte kullanıcıların derdine derman olacak yeni özelliği

02.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şimdi ise WhatsApp'ın bazı kullanıcıları büyük bir dertten kurtaracak yeni bir özelliği ortaya çıktı. WhatsApp'ın beta sürümünde görülen yeni özellik, WhatsApp'ta geçmişteki bir mesajı ararken dakikalar harcamaya son verecek. Bu, kullanıcıların çok yararlanacağı bir özellik olacak gibi duruyor. Yeni WhatsApp özelliği bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunulsa da önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması muhtemel.

WhatsApp'ta gereksiz yere vakit harcamaya son! İşte kullanıcıların derdine derman olacak yeni özelliği

iOS ve Android uygulaması bulunan WhatsApp kullanıcıları için yeni özellikler sunma adına çalışmalar yürütüyor. WhatsApp yeni özelliklerinin çoğunu ise beta sürümlerinde gösteriyor. Son olarak WhatsApp, iOS için WhatsApp beta 22.24.0.77'yi yayınladı ve böylece WhatsApp'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı. Bu özellik, geçmişteki bir mesajı ararken boşa vakit harcamaya son verecek ve kullanıcıların derdine derman olarak onları büyük bir dertten kurtaracak.

WHATSAPP'TAN DEVRİM NİTELİĞİNDE ÖZELLİK!

WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp, iOS için WhatsApp beta'nın son sürümüyle birlikte bazı şanslı beta test kullanıcılarına mesajları tarihe göre arama özelliğini sundu. Bu şanslı kullanıcılar, WhatsApp'ın mesajları tarihe göre arama özelliğini sohbetlerde ve gruplarda kullanabiliyorlar. Böylece kullanıcılar, geçmişte attıkları veya kendilerine gönderilen bir mesajı bulmak için gereksiz yere dakikalar harcamayacak. Büyük bir dertten kurtulup aradıkları mesajı kolay bir şekilde bulacaklar.

WhatsApp

WhatsApp'ın tarihe göre mesaj arama özelliği sohbetlerde bir takvim simgesiyle kendisini belli ediyor. Bu simge, özelliğin WhatsApp hesabınız için etkin olduğu anlamına geliyor. Bu özellik sayesinde, belirli bir konuşmada hangi mesajların paylaşıldığını keşfetmek için bir tarih seçebiliyor ve hatta atılan ilk mesaja bakabiliyorsunuz.

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WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Mesajları tarihe göre arama özelliği, şimdilik iOS için WhatsApp beta'nın son güncellemesini yükleyen bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu. Önümüzdeki haftalarda ise daha fazla kullanıcıya sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, iOS ve Android için WhatsApp'ın kararlı sürümlerine de getirilip tüm kullanıcılara sunulması da bekleniyor.

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