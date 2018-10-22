WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp, 2.18.100 sürümü ile birlikte uygulamayı iOS 12 ile tam uyumlu hale getirdi. Ayrıca artık WhatsApp iOS uygulaması iPhone XS, XS Max ve iPhone XR ile de tam uyumlu çalışacak. Ayrıca sohbet penceresinde metin baloncuklarının üzerine parmağınızı basılı tuttuğunuzda açılan hızlı menünün arayüzünü güncellendi.

Güncelleme ile birlikte WhatsApp, durumları yanıtlama seçeneğini de geliştirdi. Eski sürümlerde sadece resim, video ve GIF gönderebilen kullanıcılar, güncelleme ile birlikte sohbet penceresinde gönderebildikleri tüm eklentileri durum yanıtlama seçeneğinde de gönderebilecekler.

Güncelleme ile birlikte Bildirim Uzantıları adında gelecekte yayınlanacak bir özelliği görme şansımız oldu. Bildirim Uzantıları sayesinde herhangi bir sohbetten alınan resimleri, videoları ya da GIF’leri bildirim kartında görüntüleyebilecek, hatta videoları oynatabileceğiz. Böylece uygulamaya hiç girmeden gönderilen bir resmi görüp yanıtlayabileceğiz.

WhatsApp’ın iOS kullanıcılarına gelecekte sunacağı bir diğer özellik de çoklu sesli mesaj oynatma olacak. Bu özellik sayesinde bir sohbetten üst üste sesli mesajlar aldığınızda ilk gönderilen sesli mesajı oynatmaya başladığınızda WhatsApp, tüm sesli mesajları otomatik olarak oynatacak.