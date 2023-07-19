WhatsApp'tan ses getirecek özellik! Çok şaşıracaksınız

WhatsApp'ın yeni özellikleri merak ediliyor. Son olarak WABetaInfo'nun aktardığına göre WhatsApp kısa bir süre önce, kullanıcıların bilinmeyen kişilerle, telefon numaralarını kişi listesine kaydetmeden sohbet başlatmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi.

Kaynağa göre bu özellik, bilinmeyen numaralarla sohbet etmeyi daha kolay hale getiriyor. Yani bu özellik sayesinde WhatsApp, kullanıcıların kişileri kişi listesine kaydetmeden sohbet başlatmalarını kolaylaştırıyor.

Özellik iOS ve Android için WhatsApp'ın en son sürümlerini yükleyen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

PEKİ BU ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi WhatsApp, uygulama içinde bilinmeyen bir telefon numarası girdiğinizde kişilerinizin dışında arama yapacak. Sonra o numarayla sohbet başlatabileceksiniz.

Bu özelliğin WhatsApp hesabınızda mevcut olup olmadığını öğrenmek için, kişi listelerinizi açarak bir telefon numarasını aramanız gerekecek.

Örneğin, iOS için WhatsApp kullanıyorsanız, "yeni sohbet başlat" düğmesine dokunun ve arama çubuğuna bilinmeyen bir telefon numarasını girin. Kişinin WhatsApp'ta olması durumunda, numarasını kişi listenize kaydetmeksizin sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

Bu özellik iOS uygulamasına özel de değil. Android kullanıcıları da bilinmeyen telefon numaralarını hızlı bir şekilde aramak ve sohbet açmak için aynı adımları izleyebiliyor.

