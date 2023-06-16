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WhatsApp için yeni dönem yolda! Bir telefonda birden çok WhatsApp hesabı kullanılabilecek

16.06.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp'ta çoklu hesap dönemi kapıda. Uygulamanın işletme sürümü (WhatsApp Business) sayesinde WhatsApp'ın çoklu hesap özelliği üzerinde çalıştığı keşfedildi. Bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte bir telefondan birden fazla WhatsApp hesabına erişilebilecek.

WhatsApp için yeni dönem yolda! Bir telefonda birden çok WhatsApp hesabı kullanılabilecek

WhatsApp, uygulamanın gelecek güncellemelerinde yeni özellikler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp şimdi de aynı cihazdan birden fazla WhatsApp hesabına erişmeyi sağlayan bir özellik geliştiriyor. Evet, çoklu hesap özelliğinden bahsediyoruz.

WABetaInfo'nun aktardığına göre söz konusu özellik, Android için WhatsApp Business beta 2.23.13.5 güncellemesi aracılığıyla tespit edildi. Ayrıca kaynak, bunun WhatsApp Messenger ile uyumluluğunu gösteren kanıtlara sahip olduğunu da belirtirken, bir ekran görüntüsü de paylaştı.

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Bununla birlikte, ilk kez ek bir hesap oluşturulduğunda, kullanıcı hesaptan çıkış yapmaya karar verene kadar bu hesabın cihazda saklanacağını, böylece kullanıcıların istedikleri zaman bu hesaba geçiş yapabileceklerini aktardı.

TEK BİR UYGULAMA İÇİNDE YÖNETEBİLECEKLER

Kaynak tarafından aktarılanlara göre, çoklu hesap özelliğinin entegrasyonu ile kullanıcılar kişisel konuşmalarını, işle ilgili tartışmalarını ve diğer sosyal etkileşimlerini tek bir uygulama içinde yönetebilecekler. Bu ayrım, kullanıcıların gizliliği korumasını, bildirimleri verimli bir şekilde yönetmesini ve paralel uygulamalar kullanmaya gerek kalmadan farklı hesaplar arasında geçiş yapabilmesini sağlayacak. Farklı cihazlarda birden fazla hesabın yönetimini de basitleştirecek.

WhatsApp'ı her cihaza ayrı ayrı yüklemek yerine, kullanıcılar ana cihazlarındaki tek bir uygulamayı kullanarak çeşitli hesaplarına erişebilecek ve bunlar arasında geçiş yapabilecek.

WABetaInfo, bu özelliği WhatsApp Business uygulamasının geliştirilmesi sırasında keşfetmiş olmasına rağmen, bunun işletmelere özel bir araç olduğunu gösteren hiçbir belirti olmadığını paylaştı. Bu nedenle, gelecekte herkes için kullanılabilir olacağını teyit edebileceğini söyledi.

Buna ek olarak, WhatsApp'ın çoklu hesap özelliğinin geliştirme aşamasında olduğunu da dile getirdi.

WhatsApp'ın gelecekteki bir güncellemesinde ise bu özelliğin herkes tarafından kullanılabilir olduğunu görebiliriz.

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