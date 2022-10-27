WhatsApp'tan sevindiren özellik! Kullanıcıları kurtaracak

WhatsApp iOS ve Android sürümlerine yenilikler getirirken, WhatsApp Masaüstü uygulamasına da bazı yenilikler getirmek için çalışmalarını sürdürüyordu. WhatsApp'ın uygulamanın beta sürümüne medya dosyalarını otomatik indirme seçeneği getirmesi, bunun en büyük ispatıydı. Şimdi WhatsApp'ın WhatsApp'a masaüstünden giren kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ! MASAÜSTÜ KULLANICILARI BUNA BAYILACAK

WABetaInfo'ya göre, WhatsApp şimdi de WhatsApp Desktop beta'daki bazı beta test kullanıcılarına görüntüler için bir bulanıklaştırma aracı sunuyor. Böylece kullanıcılar başka hiçbir uygulamaya gerek kalmadan, gereksiz uğraşlara girmeden görüntülerini bulanıklaştırabilecek. WhatsApp kullanıcıları fotoğraf bulanıklaştırmak istediklerinde yardımına bu araç yetişecek.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİNDEN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, görüntülerde bu bulanıklaştırma aracı kullanılabilecek. WABetaInfo, özelliğin geliştirilmesi sırasında, WhatsApp'ın iki bulanıklaştırma aracı geliştirdiğini, böylece görüntülerinizi alternatif bir bulanıklık efekti kullanarak da düzenleyebileceğinizi belirtti. Buna ek olarak, efekti ayrıntılı bir hassasiyetle uygulayabilmeniz için bulanıklık boyutunu seçebileceksiniz.

Bulanıklaştırma aracı bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

