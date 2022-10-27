HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp'tan sevindiren özellik! Kullanıcıları kurtaracak

WhatsApp'tan sevindiren özellik! Kullanıcıları kurtaracak

27.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Keşfedilen yeni bir WhatsApp Masaüstü özelliği ise kullanıcısını gereksiz uğraşlardan kurtaracak, adeta imdadına yetişecek. Kullanıcılar tarafından çok faydalı bulunacak gibi görünen yeni özellik WhatsApp'ın beta sürümüyle ortaya çıktı. Özelliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

WhatsApp'tan sevindiren özellik! Kullanıcıları kurtaracak

WhatsApp iOS ve Android sürümlerine yenilikler getirirken, WhatsApp Masaüstü uygulamasına da bazı yenilikler getirmek için çalışmalarını sürdürüyordu. WhatsApp'ın uygulamanın beta sürümüne medya dosyalarını otomatik indirme seçeneği getirmesi, bunun en büyük ispatıydı. Şimdi WhatsApp'ın WhatsApp'a masaüstünden giren kullanıcıları sevindirecek yeni bir özellik üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ! MASAÜSTÜ KULLANICILARI BUNA BAYILACAK

WABetaInfo'ya göre, WhatsApp şimdi de WhatsApp Desktop beta'daki bazı beta test kullanıcılarına görüntüler için bir bulanıklaştırma aracı sunuyor. Böylece kullanıcılar başka hiçbir uygulamaya gerek kalmadan, gereksiz uğraşlara girmeden görüntülerini bulanıklaştırabilecek. WhatsApp kullanıcıları fotoğraf bulanıklaştırmak istediklerinde yardımına bu araç yetişecek.

Whatsapp bulanıklaştırma

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİNDEN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Whatsapp bulanıklaştırma

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, görüntülerde bu bulanıklaştırma aracı kullanılabilecek. WABetaInfo, özelliğin geliştirilmesi sırasında, WhatsApp'ın iki bulanıklaştırma aracı geliştirdiğini, böylece görüntülerinizi alternatif bir bulanıklık efekti kullanarak da düzenleyebileceğinizi belirtti. Buna ek olarak, efekti ayrıntılı bir hassasiyetle uygulayabilmeniz için bulanıklık boyutunu seçebileceksiniz.

WhatsApp'tan yeni özellik! Kullanıcıları sevindirecek WhatsApp'tan yeni özellik! Kullanıcıları sevindirecek
WhatsApp'taydı, Instagram'a da geliyor! Böyle göründü WhatsApp'taydı, Instagram'a da geliyor! Böyle göründü

Bulanıklaştırma aracı bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayat kurtaran iPhone özelliğine güncelleme geliyorHayat kurtaran iPhone özelliğine güncelleme geliyor
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Tadı çok iyi ama sağlığa zararı büyük

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Ölümcül etiket oyunu: Bu yağı sakın yemeklerde kullanmayın

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.