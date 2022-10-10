WhatsApp Web giriş yap ekranı: WhatsApp Web'e QR kod ile nasıl giriş yapılır?

Günümüzde en çok tercih edilen iletişim şekli WhatsApp uygulaması üzerinden yapılan görüşmelerdir. Artık uygulamaya, masaüstü bilgisayarlardan telefondaki uygulamada bulunan QR kod aracılığı ile girilebiliyor. Bu sayede WhatsApp uygulamasının tüm ayrıcalıkları masaüstü bilgisayarlarda da etkinleştirilebiliyor.

Whatsapp web girişi nasıl yapılır?

Öncelikle iOs ya da Android işletim sistemleri için geliştirilen indirme uygulamalarından whatsapp web uygulaması telefona indirilmiş olmalıdır. Bu işlem herhangi bir ücret gerektirmez. Telefonda kullanılan tarifeden ya da kablosuz bağlantı aracılığıyla internete bağlı olmak yeterlidir. Uygulamanın açılacağı masaüstü bilgisayarı ile telefon arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bunun için de şu adımlar takip edilir: Telefonda whatsapp uygulamasını açmak. Ayarlar butonu üzerindeki bağlı cihazları bulmak. Bu iki işlemin ardından çıkan menüdeki Cihaz Bağla butonuna dokunmak. Whatsapp web cihaz bağla seçeneğine dokunduktan sonra telefonda kullanılan kimlik doğrulama ve şifreleme işlemleri yapılmalıdır.

Cihazları bağlamak için istenen şifre telefonun tuş kilidini açmak için kullanılan şifre olacaktır. Bu işlemleri yaparken ekranda çıkacak olan yönlendiriciler takip edilmelidir. Whatsapp web girişi yapmak için ilk adım uygulamanın web uzantılı internet adresine giriş yapmak.

Bilgisayardan uygulamanın sitesine girdikten sonra telefondaki uygulamanın QR kodunu okutarak giriş yapılması gerekiyor. Whatsapp web indirmek ve masaüstü bilgisayarında kullanabilmek için son adım telefon ve masaüstü bilgisayarın arasındaki cihaz bağla işlemini tamamlamaktır. Son adımda ise telefonda uygulama açılır. Masaüstü bilgisayarından uygulamanın web sürümü olan siteye girilir. Bilgisayarda görünen Whatsapp web QR kodu telefon ile okutularak bağlantı sağlanır.

Uygulamadan çıkmak için ise hem telefon hem de masaüstü bilgisayar kullanılabilir. Masaüstü bilgisayarda sağ üst köşedeki menüden kolayca çıkış yapılabilir. Diğer cihaza uzak olunan durumlarda ise telefondaki uygulamanın ayarlar menüsü üzerinden uzaktan çıkış yapabilmek mümkündür.

Whatsapp web nasıl kullanılır?

Telefonda kullanıldığı gibi web üzerinden de uygulamanın tüm özellikleri kullanılabilir. Uygulama web üzerinden kullanıldığında açılan sayfanın sağ üst köşesinde profil resmi görünür. Sayfanın sol üst kısmında ise üç seçenek vardır. Bunlar sırasıyla WhatsApp durumları, yeni sohbet açma kutucuğu ve uygulamanın menüsüdür.

Hikâye kısmında, tıpkı telefonda olduğu gibi rehberde ekli olan kişilerin durum hikayeleri görülebilir. Yeni sohbet açmak için yanındaki kutucuğa dokunmak yeterli olacaktır. Açılan sayfadaki arama kutucuğundan mesajlaşmak istenen kişinin adı yazılarak aratılır. Whatsapp web uygulaması telefondaki rehber ile senkronize olarak çalışır. Whatsapp web görüntülü konuşma özelliği de masaüstü bilgisayarları aracılığı ile yapılabilir. Ancak bunun için bilgisayarın web üzerinden arama özelliğini desteklemesi gerekir.



