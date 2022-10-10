HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp Web giriş yap ekranı: WhatsApp Web'e QR kod ile nasıl giriş yapılır?

WhatsApp Web giriş yap ekranı: WhatsApp Web'e QR kod ile nasıl giriş yapılır?

10.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlık mesaj uygulamaları arasında en çok kullanıcısı olan uygulama WhatsApp uygulamasıdır. Yapılan geliştirmelerin ardından cep telefonları dışında kullanılmaya da başlamıştır. WhatsApp uygulamasına masaüstü bilgisayarlardan da kolaylıkla ulaşılabilir. WhatsApp Web'e QR kod ile nasıl giriş yapılır? WhatsApp Web giriş için hangi yol izlenir?

WhatsApp Web giriş yap ekranı: WhatsApp Web'e QR kod ile nasıl giriş yapılır?

İçindekiler

  • Whatsapp web girişi nasıl yapılır?
  • Whatsapp web nasıl kullanılır?

Günümüzde en çok tercih edilen iletişim şekli WhatsApp uygulaması üzerinden yapılan görüşmelerdir. Artık uygulamaya, masaüstü bilgisayarlardan telefondaki uygulamada bulunan QR kod aracılığı ile girilebiliyor. Bu sayede WhatsApp uygulamasının tüm ayrıcalıkları masaüstü bilgisayarlarda da etkinleştirilebiliyor.

Whatsapp web girişi nasıl yapılır?

Öncelikle iOs ya da Android işletim sistemleri için geliştirilen indirme uygulamalarından whatsapp web uygulaması telefona indirilmiş olmalıdır. Bu işlem herhangi bir ücret gerektirmez. Telefonda kullanılan tarifeden ya da kablosuz bağlantı aracılığıyla internete bağlı olmak yeterlidir. Uygulamanın açılacağı masaüstü bilgisayarı ile telefon arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bunun için de şu adımlar takip edilir: Telefonda whatsapp uygulamasını açmak. Ayarlar butonu üzerindeki bağlı cihazları bulmak. Bu iki işlemin ardından çıkan menüdeki Cihaz Bağla butonuna dokunmak. Whatsapp web cihaz bağla seçeneğine dokunduktan sonra telefonda kullanılan kimlik doğrulama ve şifreleme işlemleri yapılmalıdır.

Cihazları bağlamak için istenen şifre telefonun tuş kilidini açmak için kullanılan şifre olacaktır. Bu işlemleri yaparken ekranda çıkacak olan yönlendiriciler takip edilmelidir. Whatsapp web girişi yapmak için ilk adım uygulamanın web uzantılı internet adresine giriş yapmak.

Bilgisayardan uygulamanın sitesine girdikten sonra telefondaki uygulamanın QR kodunu okutarak giriş yapılması gerekiyor. Whatsapp web indirmek ve masaüstü bilgisayarında kullanabilmek için son adım telefon ve masaüstü bilgisayarın arasındaki cihaz bağla işlemini tamamlamaktır. Son adımda ise telefonda uygulama açılır. Masaüstü bilgisayarından uygulamanın web sürümü olan siteye girilir. Bilgisayarda görünen Whatsapp web QR kodu telefon ile okutularak bağlantı sağlanır.

Uygulamadan çıkmak için ise hem telefon hem de masaüstü bilgisayar kullanılabilir. Masaüstü bilgisayarda sağ üst köşedeki menüden kolayca çıkış yapılabilir. Diğer cihaza uzak olunan durumlarda ise telefondaki uygulamanın ayarlar menüsü üzerinden uzaktan çıkış yapabilmek mümkündür.

WhatsApp Web telefon uzaktayken çalışır mı? WhatsApp Web telefon kapanınca kapanır mı?WhatsApp Web telefon uzaktayken çalışır mı? WhatsApp Web telefon kapanınca kapanır mı?

Whatsapp web nasıl kullanılır?

Telefonda kullanıldığı gibi web üzerinden de uygulamanın tüm özellikleri kullanılabilir. Uygulama web üzerinden kullanıldığında açılan sayfanın sağ üst köşesinde profil resmi görünür. Sayfanın sol üst kısmında ise üç seçenek vardır. Bunlar sırasıyla WhatsApp durumları, yeni sohbet açma kutucuğu ve uygulamanın menüsüdür.

Hikâye kısmında, tıpkı telefonda olduğu gibi rehberde ekli olan kişilerin durum hikayeleri görülebilir. Yeni sohbet açmak için yanındaki kutucuğa dokunmak yeterli olacaktır. Açılan sayfadaki arama kutucuğundan mesajlaşmak istenen kişinin adı yazılarak aratılır. Whatsapp web uygulaması telefondaki rehber ile senkronize olarak çalışır. Whatsapp web görüntülü konuşma özelliği de masaüstü bilgisayarları aracılığı ile yapılabilir. Ancak bunun için bilgisayarın web üzerinden arama özelliğini desteklemesi gerekir.

WhatsApp Web görüntülü konuşma: WhatsApp Web'de görüntülü arama nasıl yapılır?WhatsApp Web görüntülü konuşma: WhatsApp Web'de görüntülü arama nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyorWhatsApp'tan büyük sürpriz! İki katına çıkıyor
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktıKadıköy'de bir binada patlama meydana geldi! Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…Suça karışan yandı! 1 gün de olsa hapis geliyor…
Anahtar Kelimeler:
whatsapp web whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.