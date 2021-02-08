Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 08.02.2021 07:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Sevilen aktör Will Smith’in sıradaki projesi belli oldu. Aktör, hafıza kaybı yaşayan bir adamın hikayesini konu alan yeni David Leitch filminin başrolünü üstlenecek.

Nevi şahsına münhasır aktörlerden biri olan Will Smith’in yeni projesi belli oldu. Son yılların dikkat çeken sinemacılarından olan ve kamera arkasındaki her görevde bulunan David Leitch, yeni filmi için Will Smith’le el sıkıştı. Will Smith’in başrolünü üstleneceği David Leitch filminin adı Fast & Loose olarak duyuruldu.

WİLL SMİTH PROJELERİ

Will Smith’i bu sene Venus ve Serena Williams'ın babasının hayatını anlatacak olan spor biyografisi King Richard’da izleyeceğiz. Will Smith daha sonra, Antoine Fuqua’nın bir sonraki filmi olan Apple projesi Emancipation’ın prodüksiyonuna başlayacak.

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragmanHızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Dabid Leitch, şu anda Brad Pitt'in oynadığı yeni aksiyon filmi Bullet Train üzerinde çalışıyor. Daha önce, Hobbs & Shaw ve Deadpool 2 gibi filmleri yönetmişti. Aynı zamanda orijinal "John Wick" filminin arkasındaki isimlerden biri.

FAST & LOOSE HAKKINDA

Film, Tijuana'da uyanan ve oraya nasıl geldiğini hatırlamayan John Riley (Smith) adında bir adamın hikayesini anlatıyor. İpuçlarını ortaya çıkardıktan sonra, daha önce iki hayat yaşadığını anlar. Birinde, parayla, kızlarla ve güçle “Scarface” yaşam tarzını sürdürdüğü büyük bir suç örgütünün zengin lideriydi. Diğer hayatında ise, ailesi ve başka pek bir şeyi olmayan gizli bir CIA ajanı olarak yaşıyordu. Riley, hangisinin gerçek hayatı olduğunu ve hangisini yaşamaya devam etmek istediğini bulmak durumundadır.

Dünyaca ünlü isimden Diriliş Ertuğrul yıldızına iltifatDünyaca ünlü isimden Diriliş Ertuğrul yıldızına iltifat


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
7 Şubat Pazar: TV yayın akışı7 Şubat Pazar: TV yayın akışı
Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Güzel yıldıza nazar değdi!

Güzel yıldıza nazar değdi!

İddialı konuştu: 'Şimdiye kadar ki en iyi...'

İddialı konuştu: 'Şimdiye kadar ki en iyi...'

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

Yıllar sonra cesur sahne itirafları! Çekimler nasıl yapıldı?

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

TV yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

7 Şubat Pazar: TV yayın akışı

Yeni Blade filmi aradığı isme kavuştu

Yeni Blade filmi aradığı isme kavuştu

Bruce Willis aksiyona doymadı! Cosmic Sin’den baş döndüren fragman

Bruce Willis aksiyona doymadı! Baş döndüren fragman

Tom Holland, Spider-Man 3 hakkında iddialı konuştu: 'Şimdiye kadar ki en iyi...'

İddialı konuştu: 'Şimdiye kadar ki en iyi...'

Gillian Anderson 'zor kararlar' vermenin eşiğinde

Yıldız oyuncu 'zor kararlar' vermenin eşiğinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.