Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Nevi şahsına münhasır aktörlerden biri olan Will Smith’in yeni projesi belli oldu. Son yılların dikkat çeken sinemacılarından olan ve kamera arkasındaki her görevde bulunan David Leitch, yeni filmi için Will Smith’le el sıkıştı. Will Smith’in başrolünü üstleneceği David Leitch filminin adı Fast & Loose olarak duyuruldu.

WİLL SMİTH PROJELERİ

Will Smith’i bu sene Venus ve Serena Williams'ın babasının hayatını anlatacak olan spor biyografisi King Richard’da izleyeceğiz. Will Smith daha sonra, Antoine Fuqua’nın bir sonraki filmi olan Apple projesi Emancipation’ın prodüksiyonuna başlayacak.

Dabid Leitch, şu anda Brad Pitt'in oynadığı yeni aksiyon filmi Bullet Train üzerinde çalışıyor. Daha önce, Hobbs & Shaw ve Deadpool 2 gibi filmleri yönetmişti. Aynı zamanda orijinal "John Wick" filminin arkasındaki isimlerden biri.

FAST & LOOSE HAKKINDA

Film, Tijuana'da uyanan ve oraya nasıl geldiğini hatırlamayan John Riley (Smith) adında bir adamın hikayesini anlatıyor. İpuçlarını ortaya çıkardıktan sonra, daha önce iki hayat yaşadığını anlar. Birinde, parayla, kızlarla ve güçle “Scarface” yaşam tarzını sürdürdüğü büyük bir suç örgütünün zengin lideriydi. Diğer hayatında ise, ailesi ve başka pek bir şeyi olmayan gizli bir CIA ajanı olarak yaşıyordu. Riley, hangisinin gerçek hayatı olduğunu ve hangisini yaşamaya devam etmek istediğini bulmak durumundadır.