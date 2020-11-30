Windows 10 Android uygulamalarına Project Latte ile kapı açıyor

Android-Windows 10 yakınlaşmasına dair çalışmalar aslında yeni değil. Daha önce Microsoft, Project Astoria adında bir proje başlatmış ve Android uygulamalarını Windows 10 işletim sistemine taşımayı amaçlamıştı. Fakat projenin nefesi, iki platformun entegrasyonu gerçeğe dönüşmeden sona erdi. Son gelen haberlere göre ise Microsoft bu amacından vazgeçmiş değil.

PROJECT LATTE İLE ANDROİD UYGULAMALARI WİNDOWS 10'DA ÇALIŞACAK

Project Latte adını verdiği yeni bir çalışma başlatan Microsoft, yine Android uygulamalarının Windows 10'da çalışmasını amaçlıyor. Teknoloji devi, Android uygulamalarının Microsoft mağazasından indirilmesi için de çalışıyor. Project Latte, Windows Subsystem fot Linux (WSL) adı verilen ve Linux çekirdeğinin Windows 10 platformunda çalışmasını sağlayan aracı temel alarak bu işlemi gerçekleştirmek istiyor.

SAMSUNG TELEFONLAR TEST EDİYOR

Windows 10'da Android uygulamalarını çalıştırma işlemi şimdilik Telefonunuz uygulaması aracılığıyla Windows Insider programı dahilinde test ediliyor. Test, Samsung telefonlarla gerçekleştiriliyor. Test sürecinin bitmesi ve başarıya ulaşması halinde projenin 2021 sonbaharında gerçeğe dönüşmesi öngörülüyor. Tabi Microsoft bir alt sistem çözümü bulursa.

MİCROSOFT İÇİN ALT SİSTEM ŞARTI

Google Play Services, sadece Android ve Chrome OS cihazlarda çalışabiliyor. Bu durumda Microsoft'un ise Huawei Mobile Services gibi bir alt sistem kurması şart gözüküyor. Bu sistem kurulduğunda ise uygulamalar Microsoft mağazasındaki yerini alabilir gibi görünüyor.

