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Windows 11 güncellemesi önemli bir sorununu gidermeyi başardı

19.10.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft AMD işlemcilerde performans düşüşü olduğunu geçtiğimiz günlerde kabul etti. Özellikle oyun oynayan kişilerin canını fazlasıyla sıkan bu problem sonunda çözüldü.

Windows 11 güncellemesi önemli bir sorununu gidermeyi başardı

Windows tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte L3 önbellek problemi giderildi. Bu sorun AMD işlemcilerinin kötü bir performans ile çalışmasına neden oluyordu. Ayrıca bu platformda Windows 10 görev çubuğu görülüyordu. Yani normal şartlarda bulunması gereken Windows 11 platformu görev çubuğu yer almıyordu. Microsoft bunu da düzeltti.

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Microsoft tarafından kullanıcılara dağıtılan bu güncelleme birçok sorunu gidermesi ile biliniyor. Yani ekstradan bir özellik pek kazandırmadı. Bunun yerine sürümün daha kararlı hale gelmesine odaklanıyorlar. Hatırlayacağınız üzere Windows 10 işletim sistemi ile ilgili de benzer süreçler izlenmişti.

BİR SORUN DAHA DÜZELTİLDİ

Windows Defender Exploit Protection sorunu yine Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre düzeltildi. Microsoft Office uygulamalarının kullanımında bile problem yaşatan bu sorun şirketin güncelleme notları içerisinde var. Böylece Microsoft Office uygulamaları daha efektif bir şekilde kullanılabilecek. Windows 11 güncellemesi tüm bu düzeltmelerden dolayı büyük öneme sahip.

Build 22000.282 sürümü olarak açıklanan özellik Ekim ayı içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak. Şimdilik test kullanıcıları bu güncellemeden yararlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Windows 11
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