Wonder Woman 1984'ün kötü adamı Pedro Pascal oldu

Gal Gadot'nun bir kez daha Wonder Woman olarak karşımıza çıkacağı Wonder Woman 1984 filminden heyecan dolu bir gelişme yaşandı. Yönetmen Patty Jenkins'in yaptığı açıklamaya göre, Game Of Thrones’un Oberyn Martell’i filmin kötü adamı Maxwell Lord olarak rol alacak.

Game of Thrones, Narcos, Kingsman: The Golden Circle, Triple Frontier gibi yapımlarda başarısını kanıtlayan ve son olarak bir Star Wars dizisi The Mandalorian'ın yıldızı olan Pedro Pascal, Wonder Woman 1984'ün kötü adamı Maxwell Lord'u canlandıracak.

Maxwell Lord karakteri, DC çizgi romanlarında insanların zihinlerini kontrol edebilen bir metahuman olarak biliniyor. Maxwell Lord, Supergirl dizisinde Peter Facinelli tarafından canlandırılmıştı.

Patty Jenkins'in yönetmen koltuğuna oturduğu Gal Gadot başrollü Wonder Woman 1984, 5 Haziran 2020'de sinemalardaki izleyicileriyle buluşacak.