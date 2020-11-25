Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Wonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi oldu

Wonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Wonder Woman 1984 hem sinema salonlarında hem de ABD’de HBO Max platformunda gösterime girecek. Ülkemizde sinema salonları kapalı olmasına rağmen Wonder Woman 1984’ün vizyon tarihi 15 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Wonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi oldu

Wonder Woman 1984 filmi üzerindeki tüm sis perdesi artık kalkmış gibi görünüyor. Warner Bros’un filmi ABD’de HBO Max platformundan yayınlayacağı kararından sonra platformun henüz hizmet vermediği ülkeler için vizyon tarihleri açıklanmaya başladı. Wonder Woman 1984'ün Türkiye'de gösterime gireceği yeni tarih belli oldu. Warner Bros tarafından yapılan açıklamalara göre film Türkiye'de 15 Ocak 2021'de yayınlanacak.

Türkiye'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şu anda sinema salonları hizmet vermiyor. Yapılan açıklamalarda bu durumun yıl sonuna kadar süreceği belirtilmişti. 2021 itibarıyla tekrar salonların seyirci ağırlamaya başlaması bekleniyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmazsa Wonder Woman 1984 filmi sinemalarda izlenebilecek.

WONDER WOMAN 1984 KONUSU

Wonder Woman 1984, 1980'lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI

Wonder Woman 1984 hakkında karar verildi: İnternette yayınlanacakWonder Woman 1984 hakkında karar verildi: İnternette yayınlanacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Romantik serseri acımasız patron oldu Romantik serseri acımasız patron oldu
Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor!Aksiyon devam ediyor... Kod Adı: Olympus geri dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi...
Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi...
Hayranlarını şoke edecek Matrix gerçekleri! Kullanılan gözlükler...
Hayranlarını şoke edecek Matrix gerçekleri! Kullanılan gözlükler...
The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'
The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'
Böyle seslendiklerinde mutlaka bakın!
Böyle seslendiklerinde mutlaka bakın!
İlginizi Çekebilir
Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü
Öğrencisiyle sevişince zirveyi gördü
The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'
The Witcher’ın yaratıcısından bomba açıklama: 'Hataydı'
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Bir de önünü görün... İnternetten aldığı gelinlik faciası oldu!
Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
Çıplak temizlik yapıp saate 455 lira kazanıyor
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Öyle bir fotoğraf paylaştı ki gören çıldırdı! Kimin için çalışıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Javier Bardem bu sefer acımasız patron olarak karşımıza çıkıyor
Romantik serseri acımasız patron oldu
Masumlar Apartmanı ve EDHO yarıştı... 24 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?
Masumlar Apartmanı ve EDHO yarıştı... 24 Kasım 2020 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?
Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi... İşte kasım ayının en popüler filmleri
Keanu Reeves'in o filmi yine gündeme geldi...
Hayranlarını şoke edecek Matrix gerçekleri! Kullanılan gözlükler...
Hayranlarını şoke edecek Matrix gerçekleri! Kullanılan gözlükler...
Grinin Elli Tonu’yla adını duyuran Dakota Johnson’ın yeni filminden fragman geldi
Grinin Elli Tonu’nun yıldızından yeni film! İşte ilk fragman
Glow filmi hakkında konuşan Alison Brie: 'İstiyorum ama imkansız'
Güzel yıldız umutsuz konuştu: 'İstiyorum ama imkansız'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.