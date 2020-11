Wonder Woman 1984’ün sinemaların kapalı olmasına rağmen Türkiye vizyon tarihi oldu

Wonder Woman 1984 filmi üzerindeki tüm sis perdesi artık kalkmış gibi görünüyor. Warner Bros’un filmi ABD’de HBO Max platformundan yayınlayacağı kararından sonra platformun henüz hizmet vermediği ülkeler için vizyon tarihleri açıklanmaya başladı. Wonder Woman 1984'ün Türkiye'de gösterime gireceği yeni tarih belli oldu. Warner Bros tarafından yapılan açıklamalara göre film Türkiye'de 15 Ocak 2021'de yayınlanacak.

Türkiye'de yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şu anda sinema salonları hizmet vermiyor. Yapılan açıklamalarda bu durumun yıl sonuna kadar süreceği belirtilmişti. 2021 itibarıyla tekrar salonların seyirci ağırlamaya başlaması bekleniyor. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik olmazsa Wonder Woman 1984 filmi sinemalarda izlenebilecek.

Wonder Woman 1984, 1980'lerin ortasında geçiyor yeni tehlikeler ve müttefiklerle karşı karşıya olan Wonder Woman’ın maceralarını konu ediyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince, bu kez iki yeni düşmanla karşı karşıyadır; varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah. Bu sırada Steve Trevor, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri döner.

WONDER WOMAN 1984 FRAGMANI