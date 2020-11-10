Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları için bekleyiş sona erdi. Aylık belirli bir ücret ile Microsoft'un oyun konsolu Xbox platformlarında birçok oyunun oynanmasını sağlayan Xbox Game Pass hizmetine Kasım ayında gelecek oyunları belli oldu. Tabi bununla birlikte kasım ayında Xbox Game Pass'tan silinecek oyunlar da.

İŞTE XBOX GAME PASS KASIM 2020 OYUNLARI

Kasım 2020 Xbox Game Pass oyunları arasında Final Fantasy VII Remastered, Destiny 2: Beyond Light gibi oyunseverlerin ilgisini çeken oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar, Xbox tarafından belirli bir takvime göre eklenecek. Eklenecek oyunların adı ve tarihi ise şöyle:

Gears Tactics - 9 Kasım'da eklendi

Destiny 2: Beyond Light - 10 Kasım

Planet Coaster: Console Edition - 10 Kasım

Tetris Effect: Connected - 10 Kasım

Final Fantasy VII Remastered - 12 Kasım

Streets of Rogue - 12 Kasım

ARK: Survival Evolved: Explorer's Edition - 17 Kasım

Halo: The Master Chief Collection - Halo 4 - 17 Kasım

River City Girls - 19 Kasım

Star Renegades 19 Kasım

İŞTE XBOX GAMES PASS'TEN SİLİNECEK OYUNLAR

Darksiders III

Munchkin

The Talos Principle

Tracks: The Train Set Game

EA PLAY PC İÇİN XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Konsol için Xbox Game Pass'a dahil edileceği duyurulan Electronic Arts'ın EA Play hizmeti PC için Xbox Game Pass'a da geliyor. Xbox'ın duyurusuna göre 15 Aralık'ta PC için Xbox Game Pass aboneleri EA Play hizmetinden ek ücret ödemeden faydalanabilecek. Ayrıca Xbox Game Pass abonelerine bir aylık Disney+ aboneliği de hediye edilecek ancak maalesef Disney+ aboneliği ülkemizde kullanılamıyor. Yani bu, ülkemizdeki Xbox Game Pass aboneleri için üzücü bir haber.

