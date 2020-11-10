HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!

OYUN HABERLERİ  | 10.11.2020 11:49 | Son Güncelleme

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları Xbox tarafından resmen duyuruldu. Xbox Game Pass aboneleri özel olarak sunulacak oyunlar arasında ilgi çekici oyunlar bulunurken, Xbox Games Pass Kasım 2020 oyunları ile birlikte EA Play ve Disney+ müjdesi de verildi. İşte Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları!

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları için bekleyiş sona erdi. Aylık belirli bir ücret ile Microsoft'un oyun konsolu Xbox platformlarında birçok oyunun oynanmasını sağlayan Xbox Game Pass hizmetine Kasım ayında gelecek oyunları belli oldu. Tabi bununla birlikte kasım ayında Xbox Game Pass'tan silinecek oyunlar da.

İŞTE XBOX GAME PASS KASIM 2020 OYUNLARI

Kasım 2020 Xbox Game Pass oyunları arasında Final Fantasy VII Remastered, Destiny 2: Beyond Light gibi oyunseverlerin ilgisini çeken oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar, Xbox tarafından belirli bir takvime göre eklenecek. Eklenecek oyunların adı ve tarihi ise şöyle:

  • Gears Tactics - 9 Kasım'da eklendi
  • Destiny 2: Beyond Light - 10 Kasım
  • Planet Coaster: Console Edition - 10 Kasım
  • Tetris Effect: Connected - 10 Kasım
  • Final Fantasy VII Remastered - 12 Kasım
  • Streets of Rogue - 12 Kasım
  • ARK: Survival Evolved: Explorer's Edition - 17 Kasım
  • Halo: The Master Chief Collection - Halo 4 - 17 Kasım
  • River City Girls - 19 Kasım
  • Star Renegades 19 Kasım

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunlar

İŞTE XBOX GAMES PASS'TEN SİLİNECEK OYUNLAR

  • Darksiders III
  • Munchkin
  • The Talos Principle
  • Tracks: The Train Set Game
Buzdolabıyla xCloud'a erişti, Doom Eternal oynadı!Buzdolabıyla xCloud'a erişti, Doom Eternal oynadı!

EA PLAY PC İÇİN XBOX GAME PASS'E GELİYOR

Konsol için Xbox Game Pass'a dahil edileceği duyurulan Electronic Arts'ın EA Play hizmeti PC için Xbox Game Pass'a da geliyor. Xbox'ın duyurusuna göre 15 Aralık'ta PC için Xbox Game Pass aboneleri EA Play hizmetinden ek ücret ödemeden faydalanabilecek. Ayrıca Xbox Game Pass abonelerine bir aylık Disney+ aboneliği de hediye edilecek ancak maalesef Disney+ aboneliği ülkemizde kullanılamıyor. Yani bu, ülkemizdeki Xbox Game Pass aboneleri için üzücü bir haber.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
PS5 için şaşırtan keşif! Ortaya çıkartılan detay üzdüPS5 için şaşırtan keşif! Ortaya çıkartılan detay üzdü
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
Trump duyurdu! Bakan'ın görevine son verildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Haftanın ücretsiz yapımı belli oldu
Haftanın ücretsiz yapımı belli oldu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Keanu Reeves'lı yapım ertelendi, ölüm tehditleri yağdı!
Keanu Reeves'lı yapım ertelendi, ölüm tehditleri yağdı!
İşte kasım ayının ücretsiz yapımları! Aralarında sürpriz var
İşte kasım ayının ücretsiz yapımları! Aralarında sürpriz var
Toplam değerleri 74 TL! Artık ücretsizler
Toplam değerleri 74 TL! Artık ücretsizler
Diğer Haberler
PS5 alacaklara kötü haber
PS5 alacaklara kötü haber
PlayStation 5 depolama alanı için şaşırtan keşif
PS5 için şaşırtan keşif! Ortaya çıkartılan detay üzdü
Rockstar Games geriye dönük uyumluluk ile yeni nesil konsollara gelecek oyunları açıkladı
GTA'nın geliştiricisinden oyuncuları sevindiren haber!
Capcom siber saldırı şoku yaşadı
Ünlü firmaya siber saldırı şoku!
Sony PlayStation 5 için uyardı: Mağaza önünde kamp kurmayı planlamayın!
Sony PlayStation 5 için uyardı: Kamp kurmayı planlamayın!
Epic Games Store haftanın ücretsiz oyununu duyurdu: 109 TL'lik oyun artık ücretsiz!
Haftanın ücretsiz yapımı belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.