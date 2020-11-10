Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları açıklandı!

Xbox Game Pass Kasım 2020 oyunları için bekleyiş sona erdi. Aylık belirli bir ücret ile Microsoft'un oyun konsolu Xbox platformlarında birçok oyunun oynanmasını sağlayan Xbox Game Pass hizmetine Kasım ayında gelecek oyunları belli oldu. Tabi bununla birlikte kasım ayında Xbox Game Pass'tan silinecek oyunlar da.
Kasım 2020 Xbox Game Pass oyunları arasında Final Fantasy VII Remastered, Destiny 2: Beyond Light gibi oyunseverlerin ilgisini çeken oyunlar bulunuyor. Bu oyunlar, Xbox tarafından belirli bir takvime göre eklenecek. Eklenecek oyunların adı ve tarihi ise şöyle:
Konsol için Xbox Game Pass'a dahil edileceği duyurulan Electronic Arts'ın EA Play hizmeti PC için Xbox Game Pass'a da geliyor. Xbox'ın duyurusuna göre 15 Aralık'ta PC için Xbox Game Pass aboneleri EA Play hizmetinden ek ücret ödemeden faydalanabilecek. Ayrıca Xbox Game Pass abonelerine bir aylık Disney+ aboneliği de hediye edilecek ancak maalesef Disney+ aboneliği ülkemizde kullanılamıyor. Yani bu, ülkemizdeki Xbox Game Pass aboneleri için üzücü bir haber.