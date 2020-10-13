Buzdolabıyla xCloud'a erişti, Doom Eternal oynadı!

Microsoft xCloud sistemi, Android cihazlardan ve Windows PC'lerden Xbox oyunlarının oynanmasını mümkün kılıyor. Microsoft, bulut tabanlı oyun servisine Xbox Game Pass sistemini dahil ederek, Xbox Game Pass abonelerinin de oyunlarını bulut üzerinden Android cihazlarında oynanmasını sağladı. Fakat kimse Android işletim sistemine sahip bir buzdolabında Xbox oyunu oynanmasını beklemiyordu.

BUZDOLABINDA DOOM ETERNAL OYNADI, INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI

Richard Mallard, Instagram'dan xCloud üzerinden buzdolabıyla oyun oynadığını söyledi ve o anları bir video kaydıyla herkese gösterdi. Videoya göre Mallard, seçimini Xbox Game Pass'a eklenen Doom Eternal'tan yana kullandı. Mallard, akıllı buzdolabından Doom Eternal oynamanın keyfini çıkardı. Bu konuda Xbox kontrolcüsü de onun en büyük yardımcısıydı.

DİJİTAL DOĞUM TESTİNDE BİLE OYNANDI

Buzdolabından oyun oynama fikri oldukça enteresan olsa da artık gördüğünüz üzere gerçekleşmesi zor bir olay değil. Zira oyun dünyasındaki firmaların yavaş yavaş bulut tabanlı oyun sistemlerine geçmesi, mekan ve donanım farkı olmaksızın oyun keyfi sürülmesine imkan tanıyor. Buna dijital doğum testi de dahil. ''Dijital doğum testi de ne alaka?'' derseniz, size daha önce bir meraklının Doom'u dijital bir doğum testinde oynatmayı başardığını söyleyerek yine oldukça ilginç bir cevap verebiliriz.

