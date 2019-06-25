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Xbox Game Pass Ultimate için kampanyasını uzattı

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TEKNOLOJİ  | 25.06.2019 10:47 | Son Güncelleme

Bu efsane hizmete sadece 5,90 TL’ye sahip olmak için elinizi çabuk tutun!

Xbox Game Pass Ultimate için kampanyasını uzattı

Xbox, E3 2019 etkinliğinde Xbox One’ın en çok sevilen hizmeti olan Game Pass’i PC’ye getireceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Game Pass Ultimate adında bir paket satışa sunulmuştu. Aylık 84,99 TL olan bu hizmet sayesinde hem Windows 10 hem de Xbox One’da Game Pass oyunlarına sahip olabiliyorsunuz.

Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate’a katılarak, kalan Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass aboneliği sürenizi en fazla 36 ay olmak üzere Game Pass Ultimate’a yükseltebiliyorsunuz. Microsoft, bu yeni hizmeti için büyük bir kampanya ile karşımıza çıkmıştı. 84,99 TL olan bu üyeliğe kısa bir süreliğine 5,90 TL’ye sahip olabiliyordunuz.

Microsoft cephesi yoğun ilgiden dolayı bu kampanyayı uzatma kararı aldı. Eğer Game Pass Ultimate servisine abone olmadıysanız, 5,90 TL fiyattan 5 Temmuz 2019 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

Xbox Game Pass Ultimate oyunlar!

1.ASTRONEER
2.Full Metal Furies
3.Moonlighter
4.Old Man’s Journey
5.Momodora: Reverie Under the Moonlight
6.Outer Wilds
7.Metro: Exodus
8.Supermarket Shriek
9.Void Bastards
10.METAL GEAR SURVIVE
11.Shenmue I & II
12.RESIDENT EVIL REVELATIONS
13.LEGO BATMAN 3 Gotham’ın Ötesi
14.EVERSPACE
15.Rare Replay
16.Brothers:  a Tale of Two Sons
17.Dead by Daylight: Özel Sürüm
18.State of Decay 2: Heartland
19.Riptide GP: Renegade
20.The Surge

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Anahtar Kelimeler:
xbox Xbox Game Pass Ultimate

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