Xbox Game Pass Ultimate için kampanyasını uzattı

Xbox, E3 2019 etkinliğinde Xbox One’ın en çok sevilen hizmeti olan Game Pass’i PC’ye getireceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra Game Pass Ultimate adında bir paket satışa sunulmuştu. Aylık 84,99 TL olan bu hizmet sayesinde hem Windows 10 hem de Xbox One’da Game Pass oyunlarına sahip olabiliyorsunuz.

Ayrıca Xbox Game Pass Ultimate’a katılarak, kalan Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass aboneliği sürenizi en fazla 36 ay olmak üzere Game Pass Ultimate’a yükseltebiliyorsunuz. Microsoft, bu yeni hizmeti için büyük bir kampanya ile karşımıza çıkmıştı. 84,99 TL olan bu üyeliğe kısa bir süreliğine 5,90 TL’ye sahip olabiliyordunuz.

Microsoft cephesi yoğun ilgiden dolayı bu kampanyayı uzatma kararı aldı. Eğer Game Pass Ultimate servisine abone olmadıysanız, 5,90 TL fiyattan 5 Temmuz 2019 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

Xbox Game Pass Ultimate oyunlar!

1.ASTRONEER

2.Full Metal Furies

3.Moonlighter

4.Old Man’s Journey

5.Momodora: Reverie Under the Moonlight

6.Outer Wilds

7.Metro: Exodus

8.Supermarket Shriek

9.Void Bastards

10.METAL GEAR SURVIVE

11.Shenmue I & II

12.RESIDENT EVIL REVELATIONS

13.LEGO BATMAN 3 Gotham’ın Ötesi

14.EVERSPACE

15.Rare Replay

16.Brothers: a Tale of Two Sons

17.Dead by Daylight: Özel Sürüm

18.State of Decay 2: Heartland

19.Riptide GP: Renegade

20.The Surge

