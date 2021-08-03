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Xiaomi Avrupa'da rakiplerini geride bıraktı

03.08.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi ikinci çeyrekte Avrupa'nın en çok sevkiyat yapan akıllı telefon firması oldu. Gelen son bir rapora göre, Xiaomi yüzde 25,3 pazar payı ile Apple ve Samsung gibi rakiplerini geride bırakarak ilk kez zirveyi ele geçirdi.

Xiaomi Avrupa'da rakiplerini geride bıraktı

Strategy Analytics şirketi, Avrupa'daki akıllı telefon pazarına ilişkin 2021 ikinci çeyrek raporunu yayınladı ve görünüşe bakılırsa Avrupa'daki satışlarda yeni bir lider var; Xiaomi.

XIAOMI İLK KEZ AVRUPA'DA LİDER

2021'in ikinci çeyreğinde Xiaomi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1 artışla ve 12.7 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla Avrupa'daki pazar payını yüzde 25,3'e çıkardı ve ilk kez Avrupa'da en çok satan firma oldu.

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12 milyon akıllı telefon sevk eden ve Avrupa'da yüzde 24 pazar payına sahip olan Samsung ise Xiaomi'yi yakından takip etti.

APPLE, SAMSUNG'UN ARKASINDA

Samsung'un arkasından ise Apple geldi. İkinci çeyrekte Avrupa'da 9.6 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştiren ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış kaydeden Apple, yüzde 19,2 pazar payıyla üçüncü sırada bulundu.

YÜZDE 1800 BÜYÜME

Apple'ın arkasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 180 oranında büyüme yakalayan ve Avrupa pazarından yüzde 5,6 pay alan Oppo yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1800 artış yaşayan ve Avrupa pazarında yüzde 3,8 pazar payı elde eden Realme ise çeyreği Oppo'nun arkasında tamamladı.

TELEFON SEVKİYATLARI ARTTI

Raporun geneline baktığımızda ikinci çeyrek döneminde Avrupa'da yaklaşık 50.1 milyon adet akıllı telefon sevkiyatının gerçekleştiğini görüyoruz.

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Bu, sevkiyatların geçen yıla kıyasla yüzde 14,4 oranında arttığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Samsung Xiaomi Realme
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