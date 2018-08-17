Xiaomi Mi A2 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Samsung, Apple, LG, Sony gibi dünyanın önde gelen teknoloji markalarının ürünlerini ithal ederek EVO RS serisi cep telefonları ile bu alanda önemli bir pazar payı elde eden EVOFONE, Xiaomi’nin ülkemizdeki yetkili distribütörü oldu.

EVOFONE, Xiaomi’nin inovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile akıllı telefondan televizyona, notebooktan drone’a, bisikletten scooter’a kadar farklı ürün çeşitleri ile yeni nesil teknolojik ürünleri, Eylül ayında İstanbul’da açılacak ilk Mi Shop’ta satışa sunması hedefliyor.

Ama bundan da önemlisi EVOFONE ile Xiaomi arasındaki iş birliğinin en önemli gelişmelerinden birisi Xiaomi Mi A2’nin, Türk tüketiciler ile buluşması olacak.

Android One işletim sistemi, ultra ince tasarımı ve şık metal kasası ürünü çok cazip kılıyor. Qualcomm Snapdragon 660 AIE 2.2 GHz işlemcisi, HDR görüntüleme teknolojisi, 5.99” 2160x1080x FHD+ ekranı ve yapay zeka destekli 12+20 MP çift kamerası ile de fark yaratıyor.

Xiaomi Mi A2’nin aynı zamanda parmak izi okuma teknolojisi, 3010 mAh hızlı şarj özellikli bataryası, çift nano SIM kart seçeneği ve 4+32 GB’den 6+128’ye kadar RAM/dahili hafızasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi A2, 2.199 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Xiaomi Mi A2’nin ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız



