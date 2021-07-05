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Xiaomi'nin yeni ürünleri için tarih verildi! MIUI 13, Mi MIX 4 ve daha fazlası geliyor

05.07.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi MIUI 13, Mi MIX 4, Mi Pad 5 ve Mi CC11 merakla bekleniyor. Weibo'daki bir sızıntı kaynağına göre Xiaomi'nin yeni arayüzü MIUI 13 de dahil olmak üzere yeni ürünleri için tarih belli oldu.

Xiaomi'nin yeni ürünleri için tarih verildi! MIUI 13, Mi MIX 4 ve daha fazlası geliyor

Xiaomi'nin 2021'in ikinci yarısında MIUI 13 de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır bu ürünlere yönelik söylentiler de var. Bu söylentilerin arasına yeni bir tanesi daha katıldı ve Mi MIX 4, Mi Pad 5 ve Mi CC11 gibi ürünlerin geleceği tarih ortaya çıktı.

İŞTE XIAOMI İÇİN VERİLEN TARİH

Weibo'daki bir sızıntı kaynağına göre Xiaomi, Mi Pad 5'i, Mi MIX 4'ü, Mi CC11'i ve MIUI 13'ü Ağustos ayının ortasında veya sonunda tanıtacak.

Xiaomi yeni ürünler

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İddialara göre Mi Pad 5, Xiaomi'nin yeni Android tablet serisi olacak, Mi MIX 4 Xiaomi'nin ilk ekran altı kameralı akıllı telefonu olacak, akıllı telefon Mi CC11 tasarımı ve kamerasıyla dikkat çekecek, MIUI 13 ise Xiaomi'nin en yeni arayüzü olarak karşımıza çıkacak.

Xiaomi'nin 2021'in ikinci yarısında 13 cihaz daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak bu cihazlardan birinin Mi CC11 olabileceğini belirtmekte fayda var.

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Bu yüzden bu dönemde 12 cihazın piyasaya sürüleceğini de söyleyebiliriz. Bu ürünler Xiaomi, Redmi veya POCO markalarını taşıyabilir. Ancak Xiaomi, henüz iddiaları teyit etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Sina Weibo
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