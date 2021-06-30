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  4. Xiaomi Mi Mix 4 kablosuz şarj özelliği ile fark yaratacak

Xiaomi Mi Mix 4 kablosuz şarj özelliği ile fark yaratacak

30.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kablosuz şarj teknolojisinin şimdilik en büyük dezavantajı yüksek hızlı şarj sunamaması. Kablolu şarj teknolojisine sahip cihazlar ise daha hızlı bir şekilde bataryayı doldurabiliyor. Xiaomi işte bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Mix 4 kablosuz şarj özelliği ile fark yaratacak

Yeni çıkan iddialara göre şirketin amiral gemisinde kablosuz şarj hızı 80W olacak. Bu gerçekten de devrim niteliğinde bir gelişme diyebiliriz. Kablolu şarj cihazlarında bile böyle bir hıza ulaşmak çok zor. Xiaomi Mi Mix 4 iddialara göre böyle bir donanıma sahip olacak. Böylece telefon, kablosuz bir şekilde hızlıca şarj edilecek.

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19 DAKİKALIK ŞARJ YETERLİ OLACAK

80W güç denilince akıllarda pek bir şey oluşmayabilir. Kısaca şöyle anlatabiliriz. 4000 mAh gücündeki bir akıllı telefonun sadece 19 dakika içerisinde tamamen şarj olabileceğini düşünün. Üstelik bunun kablosuz donanım ile yapılacağını hayal edin. İddialara göre Xiaomi tarafından yapılmak istenen işte tam olarak bu.

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Cihazın diğer özellikleri arasında Full HD+ ekranın yer alması öngörülüyor. Ayrıca söylenenlere bakılırsa Snapdragon 888 işlemcisi bu cihazda yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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