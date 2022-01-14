Xiaomi telefon sahiplerinin dikkatine! Beklenen açıklama Almanya'dan geldi: "Kanıt bulunamadı"

Bir Avrupa ülkesi olan Litvanya'nın siber güvenlik kurumu eylül ayında, Xiaomi telefonlarının "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri algılama ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.

Bakanlığın ulusal siber güvenlik merkezi raporunda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefonunun yazılımındaki yeteneğin Avrupa Birliği bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği belirtilmişti.

"SATIN ALMAYIN" DEMİŞTİ

Savunma bakan yardımcısı Margiris Abukevicius gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" demişti.

Ayrıca raporda, Xiaomi telefonunun Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği bilgisi de yer almıştı.

XIAOMI TELEFONLARDA SANSÜR VAR MI?

Almanya'nın federal siber güvenlik gözlemcisi BSI, birkaç ay süren bu suçlamaların ardından bir inceleme başlattı.

Reuters'ın haberine göre; BSI, Çinli Xiaomi şirketi tarafından üretilen cep telefonlarında bir sansür işlevi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

BSI sözcüsü, "Sonuç olarak, BSI, daha fazla araştırma veya başka önlemler gerektirecek herhangi bir anormallik belirleyemedi" dedi.

