HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi telefon sahiplerinin dikkatine! Beklenen açıklama Almanya'dan geldi: "Kanıt bulunamadı"

Xiaomi telefon sahiplerinin dikkatine! Beklenen açıklama Almanya'dan geldi: "Kanıt bulunamadı"

14.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin akıllı telefonları için Litvanya'dan gelen sansür iddiaları hala hafızalardayken, Almanya'nın federal siber güvenlik gözlemcisi BSI'den dikkat çekici bir bilgi geldi. BSI'nin, Çinli şirket Xiaomi tarafından üretilen telefonlarda sansür işlevi olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulamadığı bildirildi.

Xiaomi telefon sahiplerinin dikkatine! Beklenen açıklama Almanya'dan geldi: "Kanıt bulunamadı"

Bir Avrupa ülkesi olan Litvanya'nın siber güvenlik kurumu eylül ayında, Xiaomi telefonlarının "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı" veya "demokrasi hareketi" gibi terimleri algılama ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.

Bakanlığın ulusal siber güvenlik merkezi raporunda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefonunun yazılımındaki yeteneğin Avrupa Birliği bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği belirtilmişti.

"SATIN ALMAYIN" DEMİŞTİ

Savunma bakan yardımcısı Margiris Abukevicius gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" demişti.

Xiaomi-1

Litvanya'dan Çinli telefon uyarısı: Çöpe atın!Litvanya'dan Çinli telefon uyarısı: Çöpe atın!

Ayrıca raporda, Xiaomi telefonunun Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği bilgisi de yer almıştı.

XIAOMI TELEFONLARDA SANSÜR VAR MI?

Almanya'nın federal siber güvenlik gözlemcisi BSI, birkaç ay süren bu suçlamaların ardından bir inceleme başlattı.

Xiaomi 12 için bekleyiş biraz daha uzun sürebilirXiaomi 12 için bekleyiş biraz daha uzun sürebilir

Reuters'ın haberine göre; BSI, Çinli Xiaomi şirketi tarafından üretilen cep telefonlarında bir sansür işlevi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

BSI sözcüsü, "Sonuç olarak, BSI, daha fazla araştırma veya başka önlemler gerektirecek herhangi bir anormallik belirleyemedi" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Bir dönem herkesin dilindeydi! Rekor kırdıBir dönem herkesin dilindeydi! Rekor kırdı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

Domenec Torrent'ten Muslera kararı...

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Cinsel ilişki sonrası yürümekte zorlanınca soluğu hastanede aldı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

Doğum yapan annenin yaşadıkları inanılmaz! İkinci bebeği kayıp…

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

KİPTAŞ kura çekiminde hile tartışması! Çektiği topu geri atınca...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Kritik toplantı sonrası HÜRJET için önemli karar

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Felaketi yaşadılar: Dereler taştı, evleri su bastı...

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Her satırı iğrenç! "İçki içirip zorla cinsel ilişkide bulundu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.