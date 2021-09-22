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Litvanya'dan Çinli telefon uyarısı: Çöpe atın!

22.09.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen telefonların yerleşik sansür yeteneklerine sahip olduğunu öne sürdü. Bakanlık, tüketicilerin Çin'de üretilen telefonları satın almaktan kaçınmasını ve şu anda sahip oldukları telefonlarını ise "atmalarını" tavsiye etti.

Litvanya'dan Çinli telefon uyarısı: Çöpe atın!

Çin'de üretilen akıllı telefonlar pek çok tüketicinin ilgisini çekiyor. Özellikle son zamanlarda Çinli markaların ürettiği akıllı telefonlara ilginin artığı görülüyor.

Ancak Litvanya'da Çin'de üretilen akıllı telefonlara ilişkin büyük bir gelişme yaşandı.

LİTVANYA'DA ÇİNLİ TELEFONLAR İÇİN SANSÜR PANİĞİ

Guardian'ın haberine göre, Litvanya'nın siber güvenlik kurumu yaptığı açıklamada, Çin'in akıllı telefon devi Xiaomi tarafından Avrupa'da satılan amiral gemisi telefonlarının "Özgür Tibet", "Çok yaşa Tayvan bağımsızlığı" veya "Demokrasi Hareketi" gibi terimleri tespit etme ve sansürleme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

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Bakanlığın ulusal siber güvenlik merkezi raporunda, Xiaomi'nin Mi 10T 5G telefon yazılımındaki yeteneğin Avrupa Birliği bölgesi için kapatıldığı, ancak herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği belirtildi.

YENİLERİNİ ALMAYIN, ESKİLERİNİ HIZLICA SATIN

Savunma bakan yardımcısı Margiris Abukevicius gazetecilere verdiği demeçte, "Tavsiyemiz yeni Çin telefonlarını satın almamanız ve daha önce satın alınmış olanlardan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmanızdır" dedi.

KULLANIM VERİLERİNİ SİNGAPUR'A GÖNDERİYOR

Ayrıca raporda, Xiaomi telefonunun Singapur'daki bir sunucuya şifreli telefon kullanım verileri gönderdiği bilgisi de yer aldı. Xiaomi dışında, Çinli Huawei tarafından üretilen P40 5G telefonunda da bir güvenlik açığı bulundu, ancak başka bir Çinli üretici olan OnePlus'ın telefonunda hiçbirine rastlanmadı.

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Rapor, varsayılan internet tarayıcısı da dahil olmak üzere Xiaomi telefonunun sistem uygulamaları tarafından sansürlenebilecek terimler listesinin şu anda Çince'de 449 terim içerdiğini ve sürekli güncellendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon
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