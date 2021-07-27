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  4. Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni boş arazide bulunmuştu! Katil zanlısı bakın kim çıktı

Yağmur Tayhan'ın cansız bedeni boş arazide bulunmuştu! Katil zanlısı bakın kim çıktı

27.07.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Didim'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve boş arazide cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü belirlenen babasının iş yeri komşusu N.C. (53), Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan kısa süre ilçedeki bir parkta otururken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri genç kızın bıçaklanarak öldürüldükten sonra arsaya bırakıldığı üzerine çalışma başlattı.

EVİNİN TERASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Edinilen bilgiye göre, genç kızın babasının iş yeri komşusu N.C., 16 yaşındaki Yağmur Tayhan’ı ikna ederek evlerinin terasına götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu N.C., kendi evinin terasında genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Genç kızı bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa saran N.C., kendi evinin yanındaki arsaya genç kızın cansız bedenini bırakarak olay yerinden ayrıldı.

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PARKTA OTURURKEN YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve araştırmalarda genç kızın katilinin apartman komşuları N.C. olduğunu tespit etti. Genç kızı öldüren N.C. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bir parkta otururken yakalanıp gözaltına aldı. Genç kızı acımasızca öldüren N.C.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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cinayet Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan ne istedin kızdan.İnşallah içerde seni de rahat bırakmazlar.toplum olarak iyiye gitmiyoruz.Allah sonumuzu iyi eder inşallah
Allah belanı versin pislik herif. ne istedin gencecik çocuktan.

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