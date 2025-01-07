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Yağmurdan sonra yürürken şans eseri buldu! 'Parlayan taş' dedi... Değeri dudak uçuklattı: "394 karatlık bir safirmiş"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 16:47
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Avustralyalı bir adam şiddetli yağmurun ardından toprakta parlak bir şey fark etti. Sosyal medyadan paylaştığı gönderisinde Matt Betteridge, aslında bu taşın 394 karatlık bir safir olduğunu söyledi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Yağmurdan sonra yürürken şans eseri buldu! 'Parlayan taş' dedi... Değeri dudak uçuklattı: "394 karatlık bir safirmiş"

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan profesyonel bir safir madencisi olan Matt Betteridge ve eşi Amber, şiddetli yağmurun ardından tesadüf eseri 394 karatlık safir buldu. TikTok'tan yaptıkları paylaşımda Betteridge'in topraktan bir şey bulana kadar kazmaya devam ettiği görüldü. Sonunda ise parlak bir taşı eline alan Betteridge, "Bugün şans benden yana" dedi.

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"DOĞAL HALİYLE KALMASINI İSTİYORUM"

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Yağmurdan sonra yaptıkları yürüyüş sırasında tesadüfen safir bulan Betteridge, safiri kesmemeye karar verdi. Safirin ticari değerinin 1.000 Avustralya doları (22 bin 196 TL) olduğunu söyleyen Betteridge, "Büyük bir mücevher veya herhangi bir şey için kesilmeyecek. Orijinal haliyle kalmasını istiyoruz. Çünkü kristal yapısı çok güzel. Onu kesmek değerini yok eder" ifadelerini kullandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok safir
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