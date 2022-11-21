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Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

20.11.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siz de sonbahar aylarında tercihinizi sıklıkla trençkotlardan yana kullananlardan mısınız? Cevabınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz! Gerek günlük kombinlerinizde gerek özel günlerde tercih edebileceğiniz trençkot modellerini bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek kendinize en uygun olanı bulabilirsiniz.

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Son dönemlerde popülerliğini arttıran trençkotlar, sonbahar aylarındaki favori tercihleriniz arasındaysa hazırladığımız bu listeye bayılacaksınız. Şık bir görünüm yakalamanızı sağlayan trençkotların fermuarlı, düğmeli ve kuşaklı gibi pek çok farklı modeli bulunuyor. Göz alıcı ve zamansız bir şıklık sunan trençkotlar oldukça havalı görünmenizi sağlıyor. Gelin, bu sezon trend olacak ve sokaklarda bolca karşılaşacağınız en şık trençkot modellerini incelemeye başlayalım!

1. Sade ve şık: Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

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Sade ve şık giyinmeyi tercih eden kadınların bayılacağı Butikburuc Kadın Siyah Beli Bağlamalı Kapüşonlu Uzun Trençkot, yıllar geçse de modası geçmeyen tasarımıyla her kadının dolabında bulunması gereken bir model. %50 polyester ve %50 pamuk karışımlı kumaş türü sayesinde konfor sunan modeli kombinlerinizin tamamlayıcısı olarak tercih edebilirsiniz.

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2. Tarzına güvenen erkeklere: Bardhe Erkek Siyah Kemer Detaylı Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Tarzına güvenen ve her giydiğiyle olay olmayı başaran erkekler, sizi buraya alalım! Bardhe Erkek Siyah Kemer Detaylı Trençkot ile her kombine modern bir dokunuş yapabilirsiniz. Hardal, badem, siyah, krem ve gri renk seçenekleri bulunan trençkot; kemeri, omuzlarında bulunan apoletleri ve ikiz düğmeli tasarımı ile şıklığınızı taçlandırmak için sizi bekliyor.

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3. Her kombine uygun: Orolay Kemerli Kruvaze Duster Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Her kombini mükemmel şekilde tamamlayan Orolay Kemerli Kruvaze Duster Trençkot ile sonbahar şıklığını yakalamaya ne dersiniz? Bu model ile girdiğiniz her ortamda beğeni kazanacağınızdan şüpheniz olmasın. Modelin kemer detayı ile üzerinize tam oturmasını sağlayabilirsiniz. Mavi ve kırmızı renkli seçenekleri ile favoriniz hâline gelecek bu modeli denemek ister misiniz?

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4. Kaliteden şaşmayanlara: Altınyıldız Classics Erkek Bebe Yaka Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

"Uzun yıllar boyunca dayanacak şık bir trençkot modeli arıyorum." diyorsanız Altınyıldız Classics Erkek Bebe Yaka Trençkot size önerebileceğimiz modeller arasında zirvede bulunuyor. %52 polyester ve %48 pamuk içeren kumaş türü sayesinde yağmur çamur dinlemeyen model, sonbahar mevsiminde favorileriniz arasına girecek!

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5. Günlük kullanıma uygun: RC Butik Kadın Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Günlük hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz RC Butik Kadın Trençkot hem fermuar hem çıtçıt düğmeleri ile iki aşamalı açılıp kapanma özelliğine sahip. Hayatında renklere yer vermeyi tercih edenler için özel olarak tasarlanan ürün, çift renkli tasarımı ile bu yılın sonbahar trendleri arasına girmeyi çoktan başardı bile! Modelin iki farklı alternatifi arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.

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6. Tasarımıyla kombinlerinizi taçlandıracak: Gökçe Clothing Şal Yaka Düğmeli Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Şık tasarımıyla kombinlerinizi taçlandıran Gökçe Clothing Şal Yaka Düğmeli Trençkot, neredeyse yerlere kadar uzanan boyu sayesinde sonbahar-kış trendini yakalamanızı sağlar. İster önü açık ister önü kapalı olarak giyebileceğiniz düğmeli trençkot, pamuk polyester karışımı kumaş türü ile sonbaharı daha rahat geçirmenize yardımcı olacak. Öyleyse modelle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

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7. Etkileyici bir tarz: London Fog Erkek Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Dış giyimine önem veren ve tarzıyla girdiği her ortamda beğenileri toplamayı başaran erkekler, sizi hemen buraya alalım! London Fog Erkek Trençkot'u ister günlük ister klasik kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Su geçirmeyen modeli özellikle yağmurlu havalarda tercih edebilirsiniz. Modeli deri eldivenleriniz ve siyah botlarınız ile tamamlayarak daha şık bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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8. Dikkat çeken bir görünüm: Butik Modalina Deri Kaplama Düğmeli Uzun Trenç

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Giyimiyle dikkat çekmeyi seven kadınların bayılacağı Butik Modalina Deri Kaplama Düğmeli Uzun Trenç, canlı renginin vadettiği ihtişamla girdiğiniz her ortamda beğenileri toplamayı başarır. Deri kaplama olduğu için su geçirmeyen model sayesinde yağışlı havalarda daha rahat bir deneyim yaşayabilirsiniz. Modelin yeşil, mavi ve siyah renkli alternatiflerini de seçebilirsiniz.

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9. Uzun süre size eşlik eder: Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

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Kaliteli kumaşı sayesinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak kombinlerinize eşlik eden Facette Haki Kuşaklı Mevsimlik İnce Trençkot, son dönemin gözde modelleri arasında yer alır. Özellikle oversize giyim modasını yakından takip edenlerin bayılacağı model, %50 viskon ve %50 pamuk kumaşı ile rahatlığın yeni adresi olur. Trençkotun cepleri sayesinde ellerinizi sıcak tutabileceğinizi de belirtelim.

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10. Kendinizi özel hissedin: Ce-yıl Hakiki Deri Erkek Trençkot

Yağmurlu havaların vazgeçilmezi uygun fiyatlı trençkot modelleri

Sırada dış giyim tercihleriyle kendini daha öz güvenli hissetmek isteyen erkekler için harika bir model var! Birinci sınıf deriden üretilen Ce-yıl Hakiki Deri Erkek Trençkot, kaliteli el işçiliği ile göz alıcı bir stil sunar. Ayarlanabilen kemeri sayesinde vücudunuza mükemmel şekilde oturur. Terletmeyen kumaşı ile konfor sunan modeli özellikle siyah jeanler ve botlar ile kombinleyebilirsiniz.

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