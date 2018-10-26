HABER

Yakalanan cezaevi firarisinin tepkisi herkesi şaşırttı! 24 suçtan aranıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:09 | Son Güncelleme

Bursa'da başarılı bir operasyon sonucunda yakalanan ve 24 suçtan kaydı olduğu belirlenen cezaevi firarisi Cengiz P., yakalandığı sırada polislere tepkisi ile şaşırttı.

Yakalanan cezaevi firarisinin tepkisi herkesi şaşırttı! 24 suçtan aranıyordu

Suç makinesi Bursa'da yakalandı. Bursa'da, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı olan ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Cengiz P., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evinde birçok sahte kimlikle ele geçirilen Cengiz P.'nin ilk sözleri, "Nasip bugüne kadarmış" oldu.

7 YIL ÖNCE FİRAR ETMİŞ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 ayrı suçtan yakalama kararı, kesinleşmiş 38 yıl hapis cezası ve 84 bin TL para cezası bulunan, 7 yıl önce cezaevinden firar eden Cengiz P.'nin (38), Hamitler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

TEPKİSİ ŞAŞIRTTI: HİÇ BEKLEMİYORDUM, NASIL YAKALADINIZ?

Çok sayıda polis ekibi, Cengiz P.'nin bulunduğu tespit edilen eve operasyon düzenledi. Burada gözaltına alınan Cengiz P.'nin polis ekiplerine ilk tepkisi ise "Hiç beklemiyordum, beni nasıl yakaladınız, nasip bugüne kadarmış" sözleri olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramalarda ise farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve sahte ehliyetler ele geçirildi. Suç makinesi Cengiz P., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleştiSon dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi Bursa operasyon

En Çok Okunan Haberler

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Çocuk istismarı davasında savcıdan skandal talep!

Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 26 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Kış kapıya dayandı! Birçok il kara teslim oldu

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.