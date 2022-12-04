Yakalanınca polislere bir adres verdi! Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Karaman'daki Urgan Mahallesi Taşocakları mevkiinde meydana geldi. A.Z. isimli şahıs iddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple Alparslan Türkeş Parkı’nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Şahsın yakalanmasının ardından yaşananlar ise olayın çok daha korkunç bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

EKİPLER, VERDİĞİ ADRESE GİTTİ

Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti. Urgan Mahallesi'ne Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu.

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (İHA)