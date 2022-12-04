HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakalanınca polislere bir adres verdi! Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı

Yakalanınca polislere bir adres verdi! Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı

04.12.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs, başka bir şahsı kalbinden vurup ağır yaraladı. Şahıs olayın ardından polisler tarafından kısa sürede yakalandı. İfadesinde 2 kişiyi daha öldürdüğünü söyleyen şahıs ekiplere bir adres verdi. Söz konusu adrese giden ekipler bölgede 2 şahsı kanlar içerisinde yatarken buldu. Şahısların yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla alakalı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Yakalanınca polislere bir adres verdi! Ekipler bölgeye gidince kan donduran manzara ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Karaman'daki Urgan Mahallesi Taşocakları mevkiinde meydana geldi. A.Z. isimli şahıs iddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple Alparslan Türkeş Parkı’nda bir kişiyi tabanca ile kalbinden vurarak ağır yaraladı. Şahsın yakalanmasının ardından yaşananlar ise olayın çok daha korkunç bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

EKİPLER, VERDİĞİ ADRESE GİTTİ

Olaydan sonra kaçan zanlı, polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söylemesi üzerine ekipler şahsın verdiği adrese gitti. Urgan Mahallesi'ne Taşocakları mevkiine giden ekipler 2 kişiyi kanlar içinde yerde yatar vaziyette buldu.

AW774296_01

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde iki şahsın da hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (İHA)

AW774296_03

İki çocuk annesi genç kadının feci sonu! İki çocuk annesi genç kadının feci sonu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Dakika: Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa ettiSon Dakika: Galip Aykaç Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etti
Uzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdıUzman çavuş Ali Aladağlı'yı protesto etmişlerdi! Ceza yağdı
İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladıİmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman

En Çok Okunan Haberler

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Üçlü virüs için korkutan uyarı: Ölümcül olabilir

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.