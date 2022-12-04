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  4. İki çocuk annesinin feci sonu! Cansız bedeni yol kenarında bulundu... Otomobille üzerinden geçmişler

İki çocuk annesinin feci sonu! Cansız bedeni yol kenarında bulundu... Otomobille üzerinden geçmişler

04.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan kadın cesedinin 22 yaşında iki çocuk annesi olan Tülay Güçevin olduğu tespit edildi. Ekiplerin ilk tespitlerine göre Güçevin'in darbedildikten sonra otomobille üzerinden geçilmiş. Öte yandan kan donduran olayla ilgili iki kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İki çocuk annesinin feci sonu! Cansız bedeni yol kenarında bulundu... Otomobille üzerinden geçmişler

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Polatlı ilçesi Şeyhali Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı-Haymana yolunda bir kadının hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇMİŞLER

Ölen kadının 2 çocuk annesi Tülay Güçevin (22) olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre darp edildikten sonra otomobil ile üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güçevin’in ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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