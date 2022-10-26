Yaklaşan soğuklarda kurtarıcınız olacak en iyi duvar tipi ısıtıcı çeşitleri

Duvar tipi ısıtıcılar; yer kaplamaması, devrilme gibi risklerinin bulunmaması ve en önemlisi de pratik olması sayesinde diğer modellere göre daha çok tercih ediliyor. Farklı ısıtma yöntemleri sunan bu ürünler, yeni teknolojiler ile hem daha verimli çalışıyor hem kullanım kolaylığı sunuyor. Evinizi ya da ofisinizi sıcacık tutmak için duvar tipi ısıtıcı arıyorsanız çok şanlısınız çünkü en iyi seçenekleri sizin için derledik. Peki, o modeller ile tanışmaya hazır mısınız?

1. Elektrikli duvar tipi ısıtıcı arayanlara: Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt İnfrared Isıtıcı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt İnfrared Isıtıcı, duvara kolaylıkla monte edilerek kullanılabilen ve verimli çalışan ısıtıcılar arasında yer alır. Infrared teknolojisi sayesinde hızlı şekilde ısınan ve hemen etkisini göstermeye başlayan cihaz, soğuk havalarda en büyük kurtarıcınız olabilir. Uzun süreli kullanım sağlaması için kaliteli malzemeden üretilir. Üstelik kolay bir şekilde temizlenebilir. Infrared ısıtıcı; kızılötesi ışınlardan faydalandığı için havayı değil, ışığın temas ettiği ilk noktayı etkili bir şekilde ısıtır. Bu sayede enerji tasarrufu sağlar.

2. En iyi duvar tipi ısıtıcı: Simtech KM-1717-HC Duvar Tipi Fanlı Seramik Isıtıcı ve Vantilatör

Simtech KM-1717-HC Duvar Tipi Fanlı Seramik Isıtıcı ve Vantilatör; yazın klima, kışın ısıtıcı olarak kullanılabilir. Diğer ısıtıcı cihazlara göre %30 enerji tasarrufu sağlar ve %40 daha fazla verimli çalışır. 2200 Watt ısıtma elemanı, 60 Watt motor gücü ve uzaktan kumandasıyla hem güçlü hem kullanışlı. Otomatik kapanma fonksiyonu bulunan ürünün dijital ekranı, alarm ve saat özelliği de var. Cihaz, duvara sabitlenebilmesi sayesinde yer kaplamaz ve aşırı ısınmaya karşı koruması sayesinde güvenle kullanılabilir.

3. Dayanıklı bir seçenek: UFO S/2400 W Duvar Tipi Isıtıcı

En iyi duvar tip ısıtıcı modellerinden biri olan UFO S/2400 W Duvar Tipi Isıtıcı, pratik ve kullanışlı yapısıyla beğenilen ürünler arasında yer alır. Devrilme önleme sistemi gibi elektronik koruma önlemleri barındıran ürün, infrared teknolojiyle güvenilir bir ısınma yöntemi sunar. Kızılötesi ışık ile ısıtma sağlamasının yanı sıra sağlığa olumlu etki eden yönleriyle de tercih edilir. Ürünün üzerinde yer alan ve UFO markası tarafından geliştirilen 17 kat daha üstün özellikli flament, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.

4. Banyo için duvar tipi ısıtıcı arayanlara: Luxeva Infrared Elektrikli Isıtıcı

IP65 sınıfı toz ve su geçirmezlik belgeli Luxeva Infrared Elektrikli Isıtıcı, banyolarda ve açık alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Android ve iOS uyumlu Luxeva Mobil App ile dünyanın her yerinden yönetilebilir. Malzeme kalitesi ve su geçirmemesi sayesinde ürünü uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz. Örgü karbon flamenti ile verimlilik sağlayan ürün sayesinde enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Ürünü uzaktan kumanda ile kullanabileceğinizi de belirtelim! Daha ne olsun, değil mi?

5. Zarif ve ince tasarım: Kumtel HC-2930 Konvektör

Yaşam ya da çalışma alanlarınızı sıcak tutmak için tercih edebileceğiniz ürünlerden bir diğeri de Kumtel HC-2930 Konvektör. Ürünü duvara monte ederek kullanabileceğiniz gibi yere koyarak kalorifer peteği gibi de değerlendirebilirsiniz. İnce tasarımı sayesinde yer de kaplamayan ürün, her türlü ev dekorasyonuna kolay bir şekilde uyum sağlar. 2000 Watt'lık gücü ile hızlı ve etkili ısınma sağlar. Yüksek ısı kontrol sistemi bulunan ürün, evinizi ısıtırken güvenliğinizi de üst seviyede tutar.

6. Küçük duvar tipi ısıtıcı arayanlara: Sinbo SFH-3396 Infrared Isıtıcı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Havayı kurutmayan infrared teknolojiyle çalışan Sinbo SFH-3396 Infrared Isıtıcı, bu sayede boğaz kuruluğu gibi sorunlara yol açmaz. Cihazdan çıkan kızılötesi ışık, hava ile reaksiyona girmez ve direkt üzerine düştüğü nesneleri ısıtır. Bu sayede daha düşük enerji ile çalışır ve bütçe dostu bir seçenek olur. Cihaz, termostatı ile istenilen sıcaklığa geldiğinde otomatik olarak kapanır ya da açılır. Özellikle açık alanlarda ve ısı kaybı yüksek olan kapalı mekânlarda kullanılabilir. Kaliteli yapısı sayesinde uzun süre tercih edilebilir.

7. Minicik ama çok akıllı bir ısıtıcı: Luxeva Smarty-wl-mini Duvar Tipi Akıllı Su Geçirmez Banyo Elektrikli Isıtıcı

Islak mekânlarda ve açık havada kullanıma uygun olan Luxeva Smarty-wl-mini Duvar Tipi Akıllı Su Geçirmez Banyo Elektrikli Isıtıcı, mini duvar tipi ısıtıcı arayanlar için ideal çözümler arasında yer alır. Akıllı teknolojisi sayesinde mobil cihaz üzerinden kolaylıkla kullanılabildiği gibi paket içeriğinde yer alan kumandasıyla da yönetilebilir. IP65 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahip olan ürün, dış etmenlerden daha az etkilenerek uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunar. Örgü karbon flament, ürünün ömrünü uzatırken ısınma performansına da olumlu yönde katkı sağlar.

8. Programlama özelliği ile çok kullanışı: Aero Rad Duvar Tipi Isıtıcı

Aero Rad Duvar Tipi Isıtıcı; maksimum 2000, minimum 1000 Wat güç ile çalışan; duvara monte edilebilen ya da masa üzerinde kullanılabilen pratik bir ürün. Uzaktan kumandayla yönetilebilen ürün, bu sayede kolay bir kullanım sunar. Yeni nesil teknolojik özellikleri ile haftalık veya günlük olarak programlanabilir. Böylelikle ürün, önceden ayarlanan saat ve günlerde otomatik olarak çalışır ve ortamı ısıtır. Üstelik ısıtıcının bu özelliği sayesinde ürünü açık unutma derdinden kurtulabilirsiniz. Böylece güvenliği üst seviyeye taşıyabilirsiniz!

9. Etkili ısınma uygun fiyat: Veito 2500 Watt Termostatlı Infrared Isıtıcı

Duvar tipi ısıtıcı yorumları arasında kendini belli eden Veito 2500 Watt Termostatlı Infrared Isıtıcı, hızlı ve kolay ısınmanın en pratik yollarından biri. Infrared teknolojisi sayesinde cihazı açtığınız anda ısınmaya başlarsınız. Bu da ürünün çok sevilmesinin sebeplerinden biri. Havayı ısıtmadığı için enerji tasarrufu sağladığı gibi koku yapmaması ve ses çıkarmaması, ürünün en çok beğenilen özellikleri arasında. Ürünü özellikle ısı kaybının yüksek olduğu yerlerde kullanabilirsiniz. Böylece ısıtıcının bütçe dostu etkisini de deneyimleyebilirsiniz! Peki, çok sevilen ürünle tanışmaya ne dersiniz?

10. Doğal gaz ile çalışan duvar tipi ısıtıcı arayanlara: Hoşseven Hdu 10 Duvar Tipi Hermetik Doğal Gaz Sobası

Hoşseven Hdu 10 Duvar Tipi Hermetik Doğal Gaz Sobası, döküm ve saç yanma odası seçeneğiyle güvenilir ürünler arasında yer alır. Duvara monte edilebilen soba, dekoratif dış gövdesi ile şık görünür. Termostatik sıcaklık kontrolü sayesinde odanın sıcaklığına göre otomatik olarak durabilir veya çalışabilir. Ürünün alev gözleme deliği ve rüzgâr direncine dayanıklı özel denge bacası mevcut. 20 mbar basıncında LPG, 30 mbar basıncında doğal gaz ile çalışabilen cihaz; paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilir.