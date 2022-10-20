Yaklaşan yağmurlu havalarda ayağınızı sıcak tutup sudan koruyacak en iyi deri bot markaları

Hem kadın hem erkeklerin severek kullandığı deri botlar, model olarak geniş bir yelpazeye sahip. Genel olarak her tarza ve her ortama uyum sağlayan bu ürünler, gerekli bakım ve özen gösterildiğinde ise daha uzun ömürlü olabiliyor. En iyi deri bot markalarını ve modellerini sizler için bir araya getirdik. İşte, yaklaşan yağmurlu havalarda ayağınızı sıcak tutup sudan koruyacak modeller...

Deri bot temizliği nasıl yapılır? Bot numarası nasıl büyütülür?

Ayakkabılar konusunda en çok merak edilenler arasında “Deri bot nasıl genişletilir?” ve “Deri bot nasıl temizlenir?” soruları yer alıyor. Söz konusu ürünleri genişletmek ve temizlemek oldukça basit. Kalıbı dar gelen deri botun genişletilmesinde en etkili iki yöntem bulunuyor: Birincisi ayakkabı tamircilerinde bulunan konç makinesi, ikincisi ayakkabı genişletici spreyler. Deri botların temizliği için özel geliştirilen temizlik ürünleri ise botların özel bakımını sağlamanıza yardımcı oluyor.

1. En favori botunuz olacak: Caterpillar Colorado Sundance Nubuk Deri Erkek Bağcıklı Ayakkabı

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Hem iç hem dış materyal olarak suni deriden üretilmiş Caterpillar Colorado Sundance Nubuk Deri Erkek Bağcıklı Ayakkabı, rahatlığı kadar görünüşüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ürünün düz tabanı, kaymayı önleyecek şekilde tasarlanmış. Yağmur, kar ve soğuk havaların olumsuz etkilerinden koruyan özel iç ve dış yapısı ile öne çıkıyor. Ürünün boyu bilek hizasında olduğu için en rahat ürünlerden biri. Siyah dışında farklı renk seçenekleri de bulunan ürünü detaylıca inceleyebilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında favori ürününüz olacağına hiç şüphemiz yok.

2. Zor hava koşullarından etkilenmeyin: Soho Exclusive Siyah Mat Kadın Bot & Bootie

Kalın ve kısa topuğa sahip Soho Exclusive Siyah Mat Kadın Bot & Bootie ile sonbahar ve kış mevsiminde şık olmaya devam etmek mümkün. Su geçirmeyen özel suni deriden üretilen bot, sokak stilinin aranan parçalarından biri. Görünümü ile kadınların gönlünü fetheden ürün, PVC malzeme içeriyor. Böylece daha uzun ömürlü ve daha koruyucu bir kullanım özelliği sunuyor. Kaymayı önleyen özel tasarım tabanı ile yağışlı havalarda ürünü güvenle giyebilirsiniz. Sonbahar ve kış mevsimi için uygun bir deri bot arayışındaysanız bu modele şans vermenizi öneriyoruz.

3. Sonbahar ve kış mevsiminin aranılan parçası: DeFacto Kadın Slip On Kalın Taban Chelsea Suni Deri Bot

Klasik tarzı benimseyenler için tasarlanmış DeFacto Kadın Slip On Kalın Taban Chelsea Suni Deri Bot, sonbahar ve kış mevsimi için en iyi klasik deri bot modelleri arasında yer alıyor. Sade ve şık bir görüntü sunan ürün, hem iç hem dış materyal olarak poliüretan maddesinden üretilmiş. Böylece ürün, su geçirmediği için kış ayları için ideal bir seçenek. Ayrıca özel malzemelerle tasarlandığı için model, epey hafif oluşuyla öne çıkar. Böylece yürüyüş esnasında kullananlara ağırlık hissi vermez.

4. Şık ve rahat: Duco London Hakiki Deri Gündelik Düz Casual Chelsea Erkek Bot

Elastik yan bantları ile öne çıkan Chelsea tarzı botlar, hem kadınlar hem erkekler için yıldız parçalardan biri. Klasik tarzı benimseyen kişiler, genelde bu modeli tercih ediyor. Duco London Hakiki Deri Gündelik Düz Casual Chelsea Erkek Bot, %100 hakiki deri kullanılarak ve kauçuk taban ile üretilmiş. Suya dayanıklı yapısıyla kullananların beğenisini kazanan ürünün kahverengi renk seçeneği olduğunu da belirtmemizde fayda var. Son derece rahat olan Chelsea botları seviyorsanız bu ürünü detaylı bir şekilde inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

5. Modern parçaları sevenler için: Moosefield Hakiki Deri Özel Tasarım Bej Kadın Bot

Sonbahar ve kış mevsiminin kasvetinden bir nebze olsun kurtulmak isteyenler, kıyafet ve aksesuarlarda açık tonlu renkleri tercih etmeyi seviyor. Her mevsim renkli giyinip kuşanmayı sevenler için sonbahar ve kışa uygun bir ayakkabı önerimiz var: Moosefield Hakiki Deri Özel Tasarım Bej Kadın Bot. Bej rengi olmasıyla öne çıkan üründe iç ve dış materyal olarak gerçek deri kullanılmış. Yüksek tabanlı, yağışlı havalarda kullanmaya daha elverişli olan ve göz dolduran botu, kış aylarında pek çok kıyafetiniz ile kombinlemeniz mümkün.

6. Tarz sahibi kadınların tercihi: Ferzolaio Kadın Klasik Siyah Topuklu Bot

Sivri burun ayakkabılardan hoşlananlar için Ferzolaio Kadın Klasik Siyah Topuklu Bot, ideal bir seçenek. Tercihini hakiki deri yerine suni deriden kullanmak isteyenler, bu ürüne şans verebilir. Botun en güzel özelliklerinden biri, fermuarlı olarak üretilmesi. Böylece ürün, rahat bir şekilde giyilip çıkarılabiliyor. İş, davet ya da gündelik olarak farklı kullanım alanlarına uyabilen modelin topuk boyu, altı buçuk santimetre şeklinde tasarlanmış. Tam fiyat/performans ürünü olan deri bota göz atıp sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

7. Tercihini sadelikten yana kullananlara: Noosy Kadın Siyah Hakiki Deri Bot

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Tercihini düz taban kışlık ayakkabılardan yana kullanmak isteyenler için Noosy Kadın Siyah Hakiki Deri Bot’u önerebiliriz. İç kaplaması termo astardan, dışı %100 hakiki deriden oluşan bu şık botlar; soğuk ve yağışlı havalarda vazgeçemeyeceğiniz parçalardan biri olacak. Bilek hizasında olan bot, bağcıklı bağlama stiline sahip olsa da kullanımı en kolay ürünlerden biri. Model, düz taban olduğu için daha çok soğuk ve yağışsız havalarda giymenizi öneriyoruz. "Serin havalarda ayaklarımı sıcacık tutan bir bota ihtiyacım var." diyorsanız bu ürün tam sizlik!

8. Kış ayları için ideal: Step By Step Kadın Hakiki Deri Bot

Hem spor görünen hem kaliteli bir kışlık ayakkabı mı arıyorsunuz? O hâlde sizi Step By Step Kadın Hakiki Deri Bot ile tanıştıralım. İçi ve dışı gerçek deriden oluşan botun bilek kısımları desenli bir yapıya sahip. Bu detayları ile göz dolduran üründe kapatma türü olarak bağcık kullanılmış. Alışılmışın dışında bir renkte bot arayanlar için bu model, güzel bir seçenek olabilir. Siz de ürünü tercih ederek bu sonbahar ve kış mevsiminde stilinize farklılık katabilirsiniz. Aynı zamanda soğuktan ve yağmurdan etkili bir şekilde korunabilirsiniz.

9. Şıklığından ödün vermeyen erkeklere: Mnvoa Erkek Bot

Mnvoa Erkek Bot, bağcıklı bir görünüm sunsa da aslında fermuarlı bir kapama türüne sahip. Bu sayede rahat bir kullanım özelliği sunuyor. Her ortama ve her tarz kombine uyum sağlayacak üründe iç ve dış materyal olarak sentetik malzemeler kullanılmış. Dış yüzeyi ise suni deriden üretilmiş. Böylece ürün, olumsuz hava şartlarında da rahatlıkla giyilebilecek bir ayakkabı olma özelliğine sahip. Bu botları tercih ederek kış mevsiminde de şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

10. Çocuklar için kaliteli ve şık: Lumberjack River Tarçın Unisex Çocuk Deri Bot

Lumberjack River Tarçın Unisex Çocuk Deri Bot ile çocuklar sonbahar ve kış mevsiminin keyfini daha rahat bir şekilde çıkarabilir. Suni deri kaplama bot, olumsuz hava şartlarından koruyucu bir yapıda olması ile dikkat çekiyor. Ürünün kaymaz tabana sahip olması, özellikle çocuklar için ayakkabılarda aranan en temel fonksiyonlardan biri. Kapatma türü olarak cırt tercih edildiği için model, çocuklar için rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca bilek kısmında yer alan özel deri, bilekleri rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış. "Çocuğum için en iyi deri bot hangisi?" diyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

11. Klasik tarzı benimseyen erkeklere: Bruno Marc Erkek Brogue Bilek Bot

Tarz sahibi erkeklerin tercih edebileceği şık ve klasik bir model olan Bruno Marc Erkek Brogue Bilek Bot, şık görünümü dışında rahat bir kullanım sunuyor. Ürünü iş, davet ya da gündelik her mekânda kullanabilmek mümkün. Modelin iç malzemesi de dışı gibi deri olarak tasarlanmış. Kauçuk tabanı esnemeyi arttırdığı için rahat bir yürüyüş sağlıyor. En sevilen deri bot markaları arasında yer alan bu özel tasarım klasik botlara siz de şans vererek etkileyici bir stil yansıtabilirsiniz.

12. Hem şık hem spor: Astero Erkek Kar Botu

Erkek deri bot modellerinde en sevilen tarzlardan biri, spor modeller olabiliyor. Astero Erkek Kar Botu, bu ürünlerden biri. Hem hafifliği hem sağlamlığı ile model, erkeklerin gönlünü fetheden bir tasarıma sahip. Dışı suni deri, içi ise kürklü olduğu için hem sıcak tutar hem olumsuz dış etkenlere karşı yüksek koruyuculuk sağlar. Ürünün yürüyüş ayakkabısı olarak üretilmiş tabanı ise fonksiyonel bir tasarıma sahip. Böylece farklı mekân ve arazilerde rahatlıkla giyilebilir. Lacivert renginin dışında modelin farklı seçeneklerinin de olduğunu hatırlatalım.

13. Sokak stilinde olmazsa olmaz: İmer Shoes Günlük Kadın Yüksek Taban Postal

Yüksek tabanlı postal tarzı botlar, son yıllarda kadınların sıkça tercih ettiği ayakkabı modelleri arasında yer alıyor. İmer Shoes Günlük Kadın Yüksek Taban Postal, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde sıklıkla tercih ediliyor. Ürünün içinde bulunan astar, soğuk günlerde ayağınızı sıcacık tutar. Arkasında bulunan lastik kısmı ise daha rahat bir yürüyüş için adımlarınızı destekler. Hem kaliteli hem şık olan bu ürünü tercih ederek olumsuz hava şartlarında bile stil sahibi görünebilirsiniz.

14. Alanında en iyisi: Scooter 1492 M Meridyen Su Geçirmez Deri Postal Erkek Bot

İç malzemesi tekstil ürünü, dış malzemesi %100 nubuk deri olan Scooter 1492 M Meridyen Su Geçirmez Deri Postal Erkek Bot; özellikle spor giyim tarzını benimseyen erkeklerin ilgi duyacağı bir model. Kapatma sistemi olarak sadece bağcık kullanılan botlar, su geçirmez bir yapıda. Sonbahar ve kış aylarının olumsuz etkileri için özel olarak tasarlanan ürün, yürüyüş için de ideal ayakkabılardan biri olabilir. Ürünün hem en iyi deri bot markaları hem en çok tercih edilen deri bot modelleri arasında bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.