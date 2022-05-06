Yaklaşan yaz aylarında artan sivilcelerle başa çıkabilmeniz için yardımcı doğal ürünler

Cildi derinlemesine temizlemek her zaman çok önemli bir konu fakat havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle daha önemli bir hâl alıyor çünkü cilt, sıcak hava şartlarında daha fazla sebum üretiyor. Böylece gözenekler dolarak farklı cilt sorunlarının oluşmasına zemin hazırlıyor. Doğal yüz temizleme jelinden kreme, kil maskesinden peelinge kadar cildinizi derinlemesine temizleyecek ve sivilce oluşumunu önleyecek birbirinden kaliteli ürünleri listeledik. Sizin de cildiniz çok çabuk yağlanıyorsa listemizdeki doğal ürünlere bayılacaksınız!

1. Yağlı ciltlere özel sivilce ve akne önleyici: Monoibio Tamanu Organik Yüz Temizleme Jeli

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Tamanu, ayva, nane, okaliptüs, çay ağacı, limon kabuğu ve aloe vera gibi tamamen doğal bitkiler içeren Monoibio Tamanu Organik Yüz Temizleme Jeli, cilde doğal bir parlaklık kazandırıp canlandırıyor. Yağlı ciltlerde etkili sonuç gösteren ürün, akne ve siyah noktaları gidermek için de oldukça başarılı. Temizleme jelinin içeriğindeki doğal bitkiler, ciltte biriken sebumu azaltarak sivilce, siyah nokta ve genişleyen gözenek problemlerini ortadan kaldırıyor. Organik sertifikalı ürün, ciltteki tüm kiri nazikçe temizliyor. Kullanımı için jelden elinize iki pompa sıkın ve günde 2 kez cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Ardından durulayın.

2. %100 doğal sabunla sivilcelere son: Reshell Çay Ağacı Sabunu

Çay ağacının sivilcelere ne kadar iyi geldiğini bilmeyen yok, değil mi? %100 organik ve bitkisel Reshell Çay Ağacı Sabunu, cildin yanı sıra yağlı saçlar için de kullanılabiliyor. Antibakteriyel özelliğe sahip ürün, doğal içeriği sayesinde cildi anında ferahlatıyor ve aşırı yağlanmanın giderilmesine yardımcı oluyor. Dezenfektan görevi üstlenen sabun, hem ağrılı sivilcelerin acısını alıp söndürüyor hem izi kalan sivilce lekelerini azaltıp rengini açıyor. Mantar, akne ya da böcek ısırması gibi hastalıklar için de antibakteriyel görevi görüyor.

3. Sivilcelere karşı %100 doğal ve organik nemlendirme: RAQUN Nemlendirici Yüz Kremi

Vegan kullanıma uygun RAQUN Nemlendirici Yüz Kremi, %100 yenilebilen ham madde kullanılarak üretiliyor. Saf yağlardan elde edilen ürün, karma ve yağlı ciltler için gözenekleri tıkamayan, cilt tarafından hızla emilen ve sebum üretimini dengeleyen özel formüle sahip. İçindeki shea yağı, nemlendirmenin yanı sıra hücre yenileyici özelliği sayesinde ciltteki hasarlı bölgeleri de onarıyor. Antioksidan özellikteki argan ve üzüm çekirdeği yağları da onarım sürecine destek oluyor. Raqun nemlendirici, sağlığa zararlı hiçbir kimyasal ve koruyucu madde içermiyor. Ürün, yoğun bir formda olduğu için çok az miktarda kullanmak yeterli oluyor.

4. Siyah kilin arındırma gücü: Rosece Siyah Mineral Kil Maskesi

Rosece Siyah Mineral Kil Maskesi, yağlı ve sivilceye meyilli ciltler için tamamen doğal ve saf siyah mineral kil içeriyor. İçeriğindeki kil sayesinde hücre yenilenmesine katkı sağlıyor, cilt tonunu iyileştiriyor ve cildi sıkılaştırıyor. Antitoksik ve antiseptik etkileri sayesinde yağlı ciltler için arındırıcı görevi görüyor ve sivilcelerin kuruma sürecini hızlandırıyor. Ayrıca saç derisindeki sebum üretiminin azalmasına, kepek ve kaşıntı sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. Peeling olarak kullanıldığında ise olgun ciltlerde kadifemsi bir his bırakıyor. Kullanımı için 1 ölçek kili, 2 ölçek suyu, birkaç damla yağı karıştırın ve cildinize uygulayın.

5. Organik sertifikalı: Monoiibio Konjac Organik Smooth Peeling Gel

Organik sertifikalı Monoiibio Konjac Organik Smooth Peeling Gel; aloe vera, tatlı portakal esansiyel yağı ve konjac gibi doğal bitki özleri içeriyor. Tatlı portakal yağı, gözeneklerin tıkanmasını önlerken aloe vera ise cildin rahatlamasını sağlıyor. Ürün, sivilce ve akne oluşumuna da büyük oranda iyi geliyor. Üründen ceviz büyüklüğünde bir parça alıp masaj yaparak cildinize uygulayın. 2-3 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Peeling maskeyi kullandıktan sonra cildinizdeki tüm gözenekler temizlenecek ve spa etkisini tüm gün cildinizde hissedeceksiniz. En iyi sonuç için duştan sonra haftada bir veya iki kez uygulayın.

6. Mıknatıs etkili: Aztec Secret Healing Clay Kil Yüz Maskesi

Artan sivilcelerle başa çıkmak için en çok tercih edilen maske çeşitlerinden biri, cildi pürüzsüzce temizleyen kil maskeleri. Ciltte doğal detoks etkisi yaratan Aztec Secret Healing Clay Kil Yüz Maskesi, volkanik kil özelliği taşıyor. Maskenin en büyük etkisi ise cilde uygulandığında zararlı tüm toksin ve molekülleri âdeta bir mıknatıs gibi çekerek derinlemesine temizlemesi. Böylece sivilce problemine de çok iyi geliyor. Kullanmak için ürünü, su ya da organik elma sirkesiyle cam, seramik ya da ahşap bir kâsede metal bir ürünle temas etmeden karıştırın. Daha sonra yüzünüze uygulayın ve kuruduktan sonra yıkayın.

7. Aydınlatıcı etkiyle kusurlardan arının: Akita %100 Doğal Killi Yüz Maskesi

Katkısız gül tozu, gül suyu ve gül yağı içeren Akita %100 Doğal Killi Yüz Maskesi, cildinize taze, canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandıracak! Ultra aydınlatıcı ürün, gözenekleri tıkayan ve dolayısıyla cildin mat görünmesine sebep olan çevresel toksinleri ve kirleri temizlemeye yardımcı oluyor. Kil, mıknatıs gibi hareket ederek gözenekleri tıkayan kirleri emiyor ve cildi derinlemesine pürüzsüzleştiriyor. Lekeli, pürüzlü, yağlı ve sivilceli ciltler için özel olarak formüle edilen ürün hem pozitif enerji veriyor hem dinlendirici etki sağlıyor. Tamamen doğal bileşenlerden oluşan ürün, hiçbir katkı maddesi de içermiyor.

8. Temiz ve ferah cilt: Gülsha Tam Gül Suyu Sprey

Gülsha, en iyi gül suyu markaları arasında öne çıkıyor. Taze Isparta gül yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen Gülsha Tam Gül Suyu Sprey, aktif maddelerce zengin bir hidrolat. Güçlü antioksidan içeriği sayesinde cildi koruyan ve pürüzsüzleştiren ürün, antibakteriyel yapısıyla da sivilceleri büyük oranda iyileştiriyor. Cildinizin hem nemlenmesini hem sebum dengesini kontrol altına almak istiyorsanız gül suyunu mutlaka kullanmalısınız. Özellikle yaz aylarında buzdolabında muhafaza ederek ürünün serinletici etkisini arttırabilirsiniz. %100 doğal gül suyu; paraben, alkol, glikol, sentetik boya ve koku da içermiyor.

9. Akne karşıtı: Arifoğlu Organik Sertifikalı Çay Ağacı Kremi

Doğal ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Arifoğlu, akne karşıtı kremiyle de beğeni topluyor. Arifoğlu Organik Sertifikalı Çay Ağacı Kremi, %98,90 oranında doğal ve %20 organik içeriğe sahip. Organik sertifikalı ürün, çayağacı yağı ve karakafes ekstraktı içeriyor. Akneye eğilimli ciltler için sebum dengelemeye yardımcı olmasının yanı sıra cildi temizleyerek akne oluşumunu da engelliyor. Doğal içeriği sayesinde cildi tahriş etmeyen ürünü, temiz cildinize bölgesel olarak emilinceye kadar masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Krem sayesinde hem sivilcelerinizi azaltabilir hem yenilerinin çıkmasını önleyebilirsiniz.

10. Cildinizin olmazsa olmazı: Bade Natural Çay Ağacı Özlü Doğal Sprey Tonik

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Bade Natural Çay Ağacı Özlü Doğal Sprey Tonik, cilde gözenek sıkılaştırıcı, arındırıcı ve sebum dengeleyici bakım sağlıyor. Özellikle sivilceye eğilimli ciltlerin çok seveceği ürün, 6 farklı bitki özü sayesinde günlük kullanıma uygun. Ciltteki sebum oranını dengeleyen %100 doğal tonik, içeriğindeki gül suyu sayesinde cildi de nemlendiriyor. Lavanta suyu, cildi rahatlatırken mersin suyu ise gözenek karşıtı bakım sağlıyor. Ürünü bir parça pamuğa yeterli miktarda sıkıp yüzünüze ve boynunuza dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Çayağacı özlü sprey doğal olduğu için paraben, sülfat, SLES, SLS, koruyucu, sentetik boya ve koku içermiyor.