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Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı? Yalancılar ve Mumları hangi diziden uyarlama?

03.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalancılar ve Mumları dizisi bugün ilk bölümü ile FOX TV'de ekranlarında yayınlanıyor. Her Pazar izleyici karşısına çıkacak olan dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Peki Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı? Yalancılar ve Mumları hangi diziden uyarlama? İşte merak edilenler...

Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı? Yalancılar ve Mumları hangi diziden uyarlama?

FOX TV'de bugün Yalancılar ve Mumları dizisi ekrana geliyor. Her Pazar izleyici ile buluşacak olan dizinin kadrosunda pek çok başarılı oyuncu da yer alıyor. Peki Yalancılar ve Mumları dizisi uyarlama mı?

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİ UYARLAMA MI?

İzleyiciler bugün FOX ekranlarında başlayan Yalancılar ve Mumları dizisinin uyarlama olup olmadığını merak ediyor. Bu akşam yeni bölümü ile ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan dizide Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Melike Güner, İsmail Demirci ve İlker Kızmaz gibi pek çok başarılı isim yer alıyor. Yalancılar ve Mumları, yurt dışında büyük beğeni toplamış olan BBC yapımı, "Mistresses" dizisinin uyarlaması olarak ülkemize uyarlandı.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

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Yalancılar ve Mumları dizisinde Elif (Ceren Moray), kocasını bir tekne kazasında kaybetmiştir ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine neden olmaktadır. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda (Elçin Sangu), Meliha (Şafak Pekdemir) ve Şebnem (Burcu Gölgedar) ona yardımcı ve destek olurlar. Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha ise oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları bulunmaktadır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır.

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