Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 33. bölüm ne zaman yayınlanacak? Son bölüm özeti ve Star Tv yayın akışı

Yalı Çapkını dizisi büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu hafta salı günü yeni bölüm ile ekrana gelen dizinin yayın gününde değişiklik olup olmadığı araştırılıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Seyran ve Ferit karakterlerinin hikayesinin anlatıldığı Yalı Çapkını dizisi, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Yalı Çapkını yayın günü ve son bölüm özeti...

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Yalı Çapkını dizisi bu hafta iki yeni bölüm ile ekrana gelecek. Salı günü 32. bölümü yayınlanan dizinin bu akşam 33. bölümü ekrana gelecek. Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Suna'yı düğünden kaçıran Ferit ve Abidin gidilecek en güvenli yeri bulmaya çalışmaktadır. Seyran'la Suna ise korksalar da yollarından geri dönmemekte kararlıdırlar. Saffet Ağa ve Kazım Ağa topluca Korhanlar'dan hesap sormaya yalıya gelirler. Esme, Kazım'a beklenmedik bir çıkış yapar.

Yalıdaki herkes Ferit, Seyran ve Suna'yı bulmak için el ele verir. Fuat ise Asuman'la beraber Ferit'e destek olmak için harekete geçer. Tarık, herkesin olduğu gibi Fuat'ın da ensesindedir. Yalıya gelen haber ise her şeyi değiştirecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler.

Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

