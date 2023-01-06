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Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit yeniden öpüşecek? O karede dikkat çeken detay

06.01.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı Yalı Çapkını son bölümünde yine sosyal medyada gündem olan detaylar yer alıyor. Yalı Çapkını'nda Ferit Seyran'ı öpmek isterken Seyran'ın okuduğu kitap merak konusu oldu.

Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit yeniden öpüşecek? O karede dikkat çeken detay

Yalı Çapkını yayınlandığı günden beri her bölümüyle reyting rekorları kırıyor ve gündem oluyor. Yalı Çapkını dizisinin 16. bölüm fragmanı seyirciyi merak içinde bıraktı.

Ferit’in Sultan’la arabadaki samimi görüntüsü, Yusuf’un tıpkı Aşk-ı Memnu’daki Beşir gibi bu ana tanıklık edip Seyran ve Suna’ya yetiştirmesi dikkat çekmişti. Ancak dizide hiçbir şey göründüğü gibi olmayacak ve seyirci Ferit’in yanında yer alacak.

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Öte yandan dizinin tanıtım fotoğraflarında Seyran’ın okuduğu kitap da dikkat çekti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seyran’ın Emily Brontë’nin Uğultulu Tepeler veya diğer adıyla Rüzgârlı Bayır kitabını okuduğu öğrenildi.

Ekran Alıntısı

Zengin bir İngiliz ailesinin kızı ve ailenin evlatlığının aşkını anlatan kitabı okuyan Seyran ile kendisini öpmek isteyen Ferit’in sahnesi çok konuşulacak.

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