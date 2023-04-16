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  4. Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'dan dikkat çeken paylaşım! "Göğüsleri olan bir ceset gibi..."

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'dan dikkat çeken paylaşım! "Göğüsleri olan bir ceset gibi..."

16.04.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisi ile ekranlara geri dönen Mine Tugay, şu sıralar sosyal medya hesabını eskisinden daha da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabında Ali Wong'u etiketleyip dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Mine Tugay, görenleri gülümsetti.

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay'dan dikkat çeken paylaşım! "Göğüsleri olan bir ceset gibi..."

Duru güzelliği ve oyunculuğu ile gündemden düşmeyen Mine Tugay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun son paylaşımı takipçilerinin dikkatini çekti.

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MİNE TUGAY'DAN GÜLÜMSETEN PAYLAŞIM

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine hayat veren Mine Tugay, ünlü komedyen Ali Wong'un stand-up gösterisinden bir görüntüye yer verdi.

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Ali Wong'un kadın - erkek ilişkilerine yönelik sözlerinin yer aldığı söz konusu görüntüler Mine Tugay'ın takipçilerinin dikkatini çekti.

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"NE İSTERSEM YAPMAMA İZİN VERİYOR, ÇÜNKÜ İÇİ ÖLMÜŞ"

Mine Tugay, Ali Wong'un "Partnerlerinde aradıkları ve övündükleri bir özelliktir bu. Kardeşim yeni bir hatunla çıkıyorum. Çok rahat. Ne yaptığımı umursamıyor çünkü rahat. Ne istersem yapmama izin veriyor, çünkü içi ölmüş. Rahat biri. Memeleri olan bir ceset gibi. Harika..." sözlerine kahkahalarla güldü.

Mine Tugay

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