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Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ını Nurseli İdiz fena eleştirdi! 'Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu...'

22.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı yapımlar ve katıldığı televizyon programları ile gündemden düşmeyen usta oyuncu Nurseli İdiz bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hakkında konuşan Nurseli İdiz dizide Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'i fena eleştirdi.

Yalı Çapkını'nın Ferit Korhan'ını Nurseli İdiz fena eleştirdi! 'Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu...'

Usta oyuncu Nurseli İdiz bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu defa Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir hakkında söyledikleri ile çok şaşırttı.

19 Mayıs cuma akşamı 33. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisine Fuat Korhan'ın ölümü damga vurmuştu. Son bölümüyle reyting rekoru dizide Ferit Korhan'ın oyunculuğu ise sosyal medyada takdir toplamıştı.

ferit korhan

Nurseli İdiz, dizide Ferit Korhan'a hayat veren Mert Ramazan Demir'in oyunculuğunu değerlendirdi. 'Bu çocuğu baya yukarı çektiler bende bir antipati uyandırıyor nedense' diyen ünlü oyuncu 'Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aman aman! Bunun gibi çok var...' sözleriyle dikkat çekti.

nurseliii

İdiz eleştirilerine; 'Bu çocuklara kötülük ediyorlar. O kadar abartıyorlar ki bu çocuklar 10 yıl sonra bunalıma giriyorlar. Çünkü herkesin bir modası var bir dönemi var. Bu çocuk eğer bir dizi alıp bir orada başarısız olursa bu çocuk bunalıma girer' sözleriyle devam etti.

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in bu yorumu sosyal medyayı ikiye böldü. İdiz'in söylediklerini doğru bulanlar kadar yanlış bulanlar da oldu.

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