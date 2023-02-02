Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Tufan Gökpınar'ın sevgilisi bakın kim çıktı, görenler hayret etti.

Miss and Mr Model of Turkey yarışmasında dereceye giren Tufan Gökpınar daha önce Bir Küçük Gün Işığı ve Sonu Buysa gibi yapımlarda rol almıştı.

Şimdilerde kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'yla dikkatleri üzerine çeken Tufan Gökpınar hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Tufan Gökpınar, bir süredir Survivor 2023 sezonunda yarışan Başak Şahin ile aşk yaşıyor.

Survivor'a yedek kadrodan dahil olan ve çok geçmeden elenen Başak Şahin'e, oyuncu aşkı Tufan Gökpınar'dan destek gelmişti.

Tufan Gökpınar, paylaşımına ''Sözün arkasında durdun, karakterinden hiç ödün vermedin yüzeysel işler uğruna. Üzülmek yok, her zaman yanındayım sevgilim. En büyük destekçinim'' notunu düştü.

Başak Şahin'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Başak Şahin, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.





