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Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

02.02.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını'nda Pelo'nun partneri Serter'e hayat veren Tufan Gökpınar'ın sevgilisi de tanıdık çıktı. Oyuncu Tufan Gökpınar meğer Survivor yıldızıyla aşk yaşıyormuş...

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'ın yıldızı çıktı!

Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Tufan Gökpınar'ın sevgilisi bakın kim çıktı, görenler hayret etti.

Miss and Mr Model of Turkey yarışmasında dereceye giren Tufan Gökpınar daha önce Bir Küçük Gün Işığı ve Sonu Buysa gibi yapımlarda rol almıştı.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı!

Şimdilerde kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Buçe Buse Kahraman gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'yla dikkatleri üzerine çeken Tufan Gökpınar hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı!

Tufan Gökpınar, bir süredir Survivor 2023 sezonunda yarışan Başak Şahin ile aşk yaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı! Gören hayret etti

Survivor'a yedek kadrodan dahil olan ve çok geçmeden elenen Başak Şahin'e, oyuncu aşkı Tufan Gökpınar'dan destek gelmişti.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı! Gören hayret etti

Tufan Gökpınar, paylaşımına ''Sözün arkasında durdun, karakterinden hiç ödün vermedin yüzeysel işler uğruna. Üzülmek yok, her zaman yanındayım sevgilim. En büyük destekçinim'' notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı! Gören hayret etti

Başak Şahin'in Instagram'da 10 binden fazla takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı!

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Başak Şahin, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı!

Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar'ın sevgilisi Survivor'dan çıktı!

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