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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaştı! Sosyal medyayı sallayan poz

10.03.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i son bölümde yatak sahneleriyle gündem olmuştu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çekimler için sette beklerken yeni pozlarını paylaşıp hayranlarını mest etti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ve Ferit'i setten paylaştı! Sosyal medyayı sallayan poz

Star TV'de reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi son bölümdeki ateşli sahnelerle gündem oldu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizide Seyran ve Ferit karakterlerinin yatak sahneleri günlerce konuşuldu.

Aralarında aşk olduğu iddiasıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yeni bölümler için sette.

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Güzel oyuncu arkadaşıyla set pozunu paylaşınca hayranlarından beğeni topladı. İkiliyi görenler "Çok yakışıyorsunuz", "Çok tatlısınız" yorumlarında bulundu.

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Ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Lütfiye Saraçoğlu kızı Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisinde ağladığı her sahnede kendisinin de duygulandığını ve ağladığını söylemişti.


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Afra Saraçoğlu ferit ele

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