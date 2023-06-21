Yalı Çapkını'nın yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatili ifşa olmuştu! Dudak dudağa fotoğraf iddiası ortalığı karıştırdı

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığı iddiaları sık sık gündeme geliyor. Ünlü çift her ne kadar arkadaş olduklarını söylese de her gün yeni bir ifşa konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde birlikte çıktıkları tatil görüntüleri gündeme düşen ünlü çiftin Göcek'te teknede dudak dudağa fotoğraflarının çekildiği iddiası sosyal medyayı salladı.

Bu iddiaların ardından sosyal medyada; 'Sevgili olup olmadıklarını öğrensek de bi ülkece rahatlasak', 'Fotoğrafları bekliyorum' gibi yorumlar yapıldı.

