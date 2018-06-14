Yalnız değilsiniz ve utanılacak bir şey yok! Selülit her kadının derdi

Tıpkı birçok kadın gibi ünlü kadınlar da selülitleriyle mücadele ediyor.

Her kadının problemi selülit!

1 / 11 Selülit nedir? Selülit, cildin altında oluşan yağ birikintilerinden kaynaklanan kozmetik bir problemdir. Cildin altında çukurlu, pürüzlü bir görünüme neden olur ve genellikle kalça ve uyluk bölgesinde en çok göze çarpar.

2 / 11 Bunun nedeni nedir? Selülite neden olabilecek birçok şey vardır: Beslenme: Çok fazla yağ, karbonhidrat veya tuz tüketenlerin daha fazla selülit geliştirme riski vardır. Yaşam tarzı: Hareketsiz kalmak, çok fazla oturmak ya da ayakta kalmak, sigara içmek selülitin daha yaygın olmasına neden olabilir. Genetik: Bazı insanlar sadece selülit gelişimine yatkın olan genlere sahip olurlar. Cinsiyet ya da yavaş metabolizma gibi bazı özellikleri etkileyebilir.

3 / 11 Bundan nasıl kurtulursunuz? Uzmanlara göre, fazla kiloluysanız, kilo vermek, selülitle baş etmenin en iyi yoludur. Bununla birlikte, fazla kilolu olmayan kişiiler için de başka birçok tedavi vardır.

4 / 11 Hindistancevizi yağı Hindistan cevizi yağının selüliti azaltabileceği konusunda bazı öneriler vardır. Cildinize sadece krem olarak değil, aynı zamanda da yemeniz tavsiye edilir. Bu kulağa tuhaf gelse de tereyağına alternatif olarak kullanmayı düşünebilirsiniz.

5 / 11 Masaj Sonuçlar görünürde kısa ömürlü olmasına rağmen masaj selülitin giderilmesine yardımcı olabilir. Kuvvetli masajın, kan dolaşımını arttırmaya, toksinleri gidermeye ve selülit yoğun bölgelerindeki fazla sıvıyı azaltmaya yardımcı olduğu düşünülür.

6 / 11 Vücut Fırçalama Vücudunuzu kuru fırça ile okşayarak “lenf akışını” arttırmanız gerekir. Lenf sıvısı, kanımızdaki bakterileri, toksinleri ve diğer atıkları toplayan beyaz kan hücreleri içermesiyle biliniyor. Lenflerin yetersiz dolaşımının selülit, varisli damarlar ve zayıflamış bir bağışıklık sistemine neden olabileceği, bu nedenle kuru fırçalamanın çok faydalı olacağı söyleniyor.

7 / 11 Selülit gideren karışımları uygulayabilirsiniz Kahve kürü: Zeytinyağı ve sabah kahvesinin ılık kalıntısını karıştırın. Hafif ılık olan bu karışımı kalın bir tabaka halinde selülitli bölgeye sürün. Kahveli bu karışım kan akışını hızlandıracaktır. kahveli kürü birkaç dakika bekledikten sonra sert bir şekilde masaj yapın. Ardından ılık suyla tamamen temizlenin. Bu karışımı sürdükten sonra streç film ile de sarıp 15 dakika bekletebilirsiniz. Selülit gideren bu karışımı 2-3 haftada bir tekrarlayabilirsiniz.

8 / 11 Selülit giderici yağ maskesi 20 ml. zeytinyağına 3 damla limon yağı, 3 damla ardıç yağı, 3 damla lavanta yağı ekleyin. İyice karıştırıp hafifçe masaj yapa yapa selülitli bölgeye yedirin. Bu selülit giderici maske durulanmadan kalmak zorunda. O nedenle kokusundan rahatsız olursanız zeytinyağı yerine badem ya da jojoba yağı da kullanabilirsiniz.

9 / 11 Selülit kremi 25 gram okaliptüs yağı + 25 gram melisa yağı + 25 gram adaçayı + 15 adet dövülmüş aspirin + 10 adet limon suyu. Malzemeler iyice birbirine karıştırılır ve sonra masaj yaparak cilde uygulanır. Romatizma ağrısı için de çok faydalıdır

10 / 11 Yoğurt karışımı , 6 damla kekik, 4 damla biberiye, 2 damla limon ile bir bardak yoğurdu karıştırın ve selülitli bölgeye masaj yaparak haftada en az 3 kez uygulayın, yarım saat bekletip, yıkayın. Suyun sıcaklığı 37 derece, banyo süresi 20 dakika