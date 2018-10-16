HABER

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

Yalova'da 1981 yılında Sugören köyünde inşa edilen Merkez Camii'nin kıblesi yanlış olduğu gerekçesiyle değiştirildi.

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

37 yıl önce inşa edilen camiye bir sene önce imam olarak tayin edilen İsa Kaya, caminin kıblesinin yanlış olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine halılara ip çekilerek, cemaatin saf tutarken tam kıbleye dönmesi temin edildi. Minber yerine başka tarafa dönerek namaz kılmaya başlayan cami cemaati ise şaşkın.

hata

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Cemaat, "37 yıldır camide namazı bu şekilde kılıyoruz. Yeni gelen imam kıblenin yanlış olduğunu dile getirdi. Ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü (2)Liseli Onur, boş sandığı tüfeğin ateş almasıyla başından vurulup, öldü (2)
Sürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldıSürücünün öldüğü kazada otomobilin hızı 180'de takılı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami Yalova Merkez Camii cemaat kıble

En Çok Okunan Haberler

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Hilal Cebeci eleştirilerden sonra Çav Bella’ya yeni klip yaptı

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Fox TV ve Tv8 arasında format mücadelesi! Acun Ilıcalı harekete geçti

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Allah kolaylık versin artık cenneti rüyanızda görürsünüz haha:)
NİYET ÖNEMLİ
zamanla zemin kaymıştır :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Üniversiteli Başak'ın mezarlıkta korkunç sonu!

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

Parkta iğrenç hareket! Sapığı lince kalkıştılar

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler olay yerine sevk ediliyor

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Fatih Portakal hastaneden paylaştı

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

Tekirdağ'da yakalandı! Toplam ağırlığı şoke ett

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.