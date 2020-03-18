HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yalova'da iş adamı Erdal Dönmez'e evinin önünde kanlı infaz

Yalova'da iş adamı Erdal Dönmez'e evinin önünde kanlı infaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 01:29 | Son Güncelleme

Yalova’da, iş adamı Erdal Dönmez (53), evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez hayatını kaybederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Yeni Cami sokakta bulunan evinin önüne gelen iş adamı Erdal Dönmez, araçta indiği sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erdal Dönmez özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş adamı Erdal Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Park halindeki kamyonet alev topuna döndüPark halindeki kamyonet alev topuna döndü
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
1/
Anahtar Kelimeler:
Yalova silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

İtalya'da bir günde can kaybı 345

İtalya'da bir günde can kaybı 345

Denizli Valisi Karahan: 2 kişide koronavirüs şüphesi var

Denizli Valisi Karahan: 2 kişide koronavirüs şüphesi var

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

Flaş gelişme! Ödemeler ertelendi

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Yaşlı çiftte koronavirüs şüphesi! Karantinaya alındılar

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Diğer Haberler
Park halindeki kamyonet alev topuna döndü

Park halindeki kamyonet alev topuna döndü

Adalet Bakanı Gül'den Fransa'dan gelen ve koronavirüs karantinasını delen 2 yolcu hakkında açıklama

Bakan Gül'den karantinayı delen 2 yolcu hakkında açıklama

Bakan Soylu’dan sosyal medyada dolaşan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi! Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte arasında koronavirüs görüşmesi

Erdoğan ve Conte arasında koronavirüs görüşmesi

İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 24 kişi gözaltına alındı

Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlara 24 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.