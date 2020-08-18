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Yamaç paraşütü yaparken polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 09:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın haftasonu gerçekleştirdiği Rize ziyareti sırasında yol geçiş güzergahının üzerinde yamaç paraşütü yapan sporcular, polis helikopterinin kendilerini uyarması ile mecburi iniş yapmak zorunda kaldı.

Olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize programının ilk günü olan 15 Ağustos Cumartesi günü yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güvenliğini sağlamak için Rize’de uçuş yapan polis helikopteri havada yamaç paraşütü yapan 2 kişiyi fark ederek etrafında uçmaya başladı ve iniş yapmaları noktasında uyarıda bulundu.

'TAMAM İNİYORUM'

Helikopterin çevresinde döndüğünü fark eden uçuş öğretmeni Ömer Yılmaz, işaret ederek "Tamam, iniyorum" diye bağırmaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI

Beraberinde uçuş yaptığı bayanın korktuğu hal ve hareketlerinden kamera kayıtlarına yansırken, kendisini uçuran profesyonel yamaç paraşüt eğitimcisi Ömer Yılmaz ise sakinliğini kordu.

Yılmaz gezintiyi kısa keserek inmesi gereken alana mecburi iniş yaptı. Yanına giden polislere kısa süreli bir tartışma yaşayan Yılmaz, polislere havada zor anlar yaşadığını dile getirdi.

O anlar ise kendisi ile uçtuğu anı görüntülemeye çalışan bayanın elinde tuttuğu kamera ile anbean kaydedildi.

(İHA)

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