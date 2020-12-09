Yanartaş Milli Parkı nerede? Yanartaş nasıl gidilir? Çıralı Yanartaş giriş ücreti 2020

Yanartaş Milli Parkı giriş ücreti 9 TL ücret alınıyor. Müze kart ile giriş var. Yani müze kartı olanlar için giriş ücretsiz.

Çıralı'ya ulaştıktan sonra otellerin ve portakal bahçelerinin arasından uzayan yolu 3.5 km geçtiğinizde Yanartaş’a çıkan yolun başına geliyorsunuz. Buradan Yanartaş’a, yaya olarak yaklaşık 1400 m uzunluğundaki bir patikadan, yaklaşık % 10 eğimli yokuştan 30 dakika yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Yanartaş’a ulaşmak için önce Çıralı’ya gitmeniz gerekiyor. Antalya - Çıralı arası 82 km. Yol yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Kemer - Yanartaş Milli Parkı arası yaklaşık 40 km. Çıralı - Yanartaş Milli Parkı ise arası ise mesafe 3 km, yani birbirlerine oldukça yakın konumdalar.

Yanartaş Milli Parkı'ndaki ateşler yaklaşık 1000 yıldır yanıyor. ‘Sonsuz Ateş’ olarak da anılan ve doğal bir ateş kaynağına sahip Yanartaş, Anadolu’nun nadide doğal güzelliklerinden biri.

YANARTAŞ ATEŞİ NASIL OLUŞUYOR?

Yanartaş'daki gazın kökeninin petrol olduğu düşünülüyor, fakat tam petrol yatağının üzerinden çıkmamış olabileceği ileri sürülüyor. Tektonizmanın güçlü olduğu alanda gaz kaynağı oldukça küçük ve sızıntı şeklinde. Gazdan yararlanmak için sondaj yapılmaya başlanmış fakat bu, alevlerin azalmasına neden olmuş, alevler yakındaki krom madeninden yükselmeye başlamış ve daha sonra sondaj iptal edilmiş. Yanartaş'da en çok ziyaret edilen gaz kaynağı Yanartaş 2 olarak isimlendirilen kaynak.

Zaman içinde alev sayıları değişkenlik göstermiş. 1935'de 2 noktadan, 1945'de 4 yerden, 1982'de 3 noktadan alevlerin çıktığı belirlenmiş. 1986'da çok daha fazla noktadan alev çıktığı görülmüş. Değişikliğin sebebi sel sularının getirdiği alüvyonların çıkışı engellemesi. Yapılan hesaplamaya göre 1935 m3/h gaz çıkışı vardır. Derinlerdeki gazın miktarı bilinmediğinden ne kadar daha yanacağı tahmin edilemiyor.

YANARTAŞ EFSANESİ (KHIMAIRA EFSANESİ)

Ülkemizde bir çok yerin olduğu gibi Yanartaş'ın da efsanesi var. Çıralı Plajı’nın kuzeyinde yer alan Yanartaş'ın efsanesi antik Yunan mitolojisine dayanıyor.