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"Yapay zekanın babası" pişman olduğunu söyleyip istifa etmişti! Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi

03.05.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında "yapay zekanın babası" olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton'un, yapay zeka alanındaki gelişmelerin "korkunç" olduğunu ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyduğunu söyleyerek Google’dan istifa etmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

"Yapay zekanın babası" pişman olduğunu söyleyip istifa etmişti! Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelere ilişkin yasal sorunlar bulunduğunu ifade ettiğini anımsatan Haq, Guterres'in söz konusu teknolojinin kötüye kullanılmaması için dikkatli bir şekilde denetlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini daha önce dile getirdiğini kaydetti.

Haq, söz konusu teknolojiyi geliştirenlerin dahi endişelerini dile getirmesinin "herkesin bir durup düşünmesi" ve hükümetlerin bu konudaki teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi gerektiğine işaret etti.

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"YAPAY ZEKANIN BABASI" PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hinton, "Bu alandaki gelişmelerden kaynaklanan potansiyel tehlikelerden ötürü yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım" diyerek, Google’daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yapay zekayı kötü amaçlar için kullanma potansiyeline de değinerek, bunun bir "kabus senaryosu" olacağına dikkati çekmiş, "Geliştirmekte olduğumuz zeka türünün sahip olduğumuz zekadan çok farklı olduğu sonucuna vardım.” diye konuşmuştu.

Google'ın yapay zeka biriminin başındaki Jeff Dean, Hinton’un istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapay zekaya karşı sorumlu bir yaklaşım göstermeye devam ediyoruz. Sürekli olarak ortaya çıkan riskleri anlamaya çalışırken aynı zamanda cesurca yenilikler yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hinton'un derin öğrenme ve yapay sinir ağları üzerine öncü araştırması, ChatGPT gibi mevcut yapay zeka sistemlerinin yolunu açmıştı. (AA)

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