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Yapımcı Saner Ayar açıkladı: Yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı geliri dudak uçuklattı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.08.2024 09:27
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Türk yapımı dizilerin bazıları öylesine seviliyor ki ünü dünyaya yayılıyor ve bazıları yurt dışına satılıyor. Bu da hem kanala hem de dizinin yapım şirketine büyük gelir sağlıyor. Birsen Altuntaş'ın YouTube programına konuk olan ünlü yapımcı Saner Ayar, dışına satılan dizilerin bölüm başı gelirini açıkladı. Geliri duyanlar ise kulaklarına inanamadı.

Ünlü yapımcı ve iş insanı Saner Ayar, Gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube programında ropörtaj verdi. Dizi sektörüne dair konuşan Ayar, yurt dışına satılan dizilerin bölüm başı ücretlerini açıkladı.

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Uluslararası alanda ihraç edilen ilk Türk dizisi, 1981'de Fransa'ya satışı yapılan 1975 yapımı TRT dizisi Aşk-ı Memnu olmuştu.

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Yurt dışına satışı yapılan Türk dizileri arasında, Deli Yürek, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece, Sadakatsiz, Hercai, Anne, Fatmagül'ün Suçu Ne?, İçerde, Kiralık Aşk, Ezel, Sıla, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Medcezir, Kurtlar Vadisi, Adını Feriha Koydum, Gümüş, İffet ve Arka Sokaklar gibi pek çok yapım yer alıyor.

BÖLÜM BAŞI GELİRİ DUDAK UÇUKLATTI

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Yurt dışına satılan Türk dizilerinin bölüm başı gelirini açıklayan Saner Ayar, "Yurt dışına satılabilir bir dizi yaptığınızda 200 bin dolar ile 650 bin dolar arasında bir geliriniz var. Bu gelirin yüzde 50'si kanala kalıyor. Baktığınızda tamamen bir kâr." dedi.

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Yaz dizileri çekmeyen kanalların yeni dizilere bakışını yorumlayan Saner Ayar şu ifadelere yer verdi:

"Yani o anlamda diziyi ürettiğinizde bir yurt dışı geliri yaratmak hedefiyle kanalların dizi üretme motivasyonu hep devam edecek. Bu süreçte bu hiç azalmayacak. O nedenle ben orada bir risk görmüyorum."

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