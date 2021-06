Yapışık ikiz olan Hilton kardeşlerin inanılmaz yaşam öyküsü! Hilton kardeşler sergilendi

Violet, bir müzisyenle evlenmeye karar verdiğinde evlilik cüzdanı almaları reddedildi. Çünkü evlilikleri “ahlak dışı ve uygunsuz” olarak kabul edildi. İki kız kardeşte farklı zamanlarda evlendi ancak ikisinin de evlilikleri uzun sürmedi. İkizler, Tod Browning'in yönettiği 1932 yapımı Freaks filminde rol aldı. Film sayesinde ünleri daha da arttı. Otobiyografileri ise 1942 yılında The Lives and Loves of the Hilton Sisters’da yayınlandı. İkizler 1969 yılının Ocak ayında soğuk algınlığı vefat etti.