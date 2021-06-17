Yapışık ikiz olan Hilton kardeşlerin inanılmaz yaşam öyküsü! Hilton kardeşler sergilendi

1908 yılının Şubat ayında İngiltere’nin Brighton şehrinde doğan Daisy ve Violet Hilton kardeşler, pelvis ve kalçadan birbirlerine yapışık ikizlerdi. Doğdukları gün doktorlar bir ay içinde öleceklerini söyledi. Ama ikizler tam 60 yıl boyunca beraber yaşadı. Yapışık ikizlerin annesi Kate Skinner, çocuklarını canavar olarak görüyordu. Skinner evlilik dışı çocuğu olduğu için bu durumu günahlarının bir bedeli olduğunu düşünüyordu ve bu yüzden ikizleri Mary Hilton'a sattı. Daisy ve Violet, Mary'den “Teyze” olarak çağırıyorlardı. Bu arada biyolojik anneleri olan Skinner'ınsa 1910 yılında Frederick adında bir erkek ve 1912'de Ethel Kate adında bir kızı oldu. Skinner, Ethel'in doğumundan sadece bir ay sonra 25 yaşında vefat etti.

Mary, ikizleri bakmayı bir sorumluluktan ziyade fırsat olarak görmeye başladı. İkizleri İngiliz barının arka odasındaki bir alanda sergiledi. İnsanlar para karşılığında ikizleri incelebiliyordu. Bazı insanlar gerçekten yapışık olup olmadıklarını görmek için ikizlerin üstündeki kıyafeti kaldırıyorlardı. Mary ikizleri duygusal olarak istismar etmeye başladı. İkizleri resmen kendisine para kazandırmaları için zorluyordu. Eğer ikizler söyleneni yapmazlarsa da onları döverdi. Hatta Mary’nin hayatındaki çoğu erkek ikizlere fiziksel istismarda bulundu. Kızlar üç yaşındayken Mary onları Almanya ve Avustralya'ya götürmüştü. Orada da kızlar üzerinden para kazandı ama gözü daha yükseklerdeydi bu yüzden de yolunu ABD'ye çevirdi. 1915'te kızlar sekiz yaşına geldiğinde Mary onları San Francisco'ya götürdü. Başlangıçta, “tıbbi açıdan uygun olmadıkları” gerekçesiyle girişleri reddedildi. Mary oldukça zeki bir kadındı, yerel medyayı işin içine soktu ve yetkililer ikizlerin Amerika'ya girmelerine izin verdi.